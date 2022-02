[아시아경제 황윤주 기자] 영림원소프트랩 영림원소프트랩 060850 | 코스닥 증권정보 현재가 9,870 전일대비 230 등락률 -2.28% 거래량 2,080 전일가 10,100 2022.02.11 11:45 장중(20분지연) 관련기사 영림원소프트랩, 9억9300만원 규모 자사주 취득 결정 [특징주] 코로나19 확진자수 급증… 재택근무 관련株 ↑영림원소프트랩, 재택근무/스마트워크 테마 상승세에 5.02% ↑ close 은 결산배당으로 보통주 1주당 110원의 현금배당을 결정했다고 11일 공시했다. 시가배당율은 1.03%이며 배당기준일은 2021년 12월 31일이다.

