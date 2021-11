[아시아경제 이민지 기자] 영림원소프트랩 영림원소프트랩 060850 | 코스닥 증권정보 현재가 10,100 전일대비 170 등락률 +1.71% 거래량 20,071 전일가 9,930 2021.11.08 14:21 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 코로나19 확진자수 급증… 재택근무 관련株 ↑영림원소프트랩, 재택근무/스마트워크 테마 상승세에 5.02% ↑[공시+]영림원소프트랩, 3분기 누적 영업익 26억원…전년比 15%↑ close 은 9억9300만원 규모로 자사주 취득을 결정했다고 8일 공시했다. 회사 측은 “주가안정과 주주가치 제고를 위해 자사주 취득을 결정했다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr