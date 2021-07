[특징주] 코로나19 확진자수 급증… 재택근무 관련株 ↑

[아시아경제 이민지 기자]코로나19 확진자수 급증으로 수도권 직장의 경우 재택근무를 확대하도록 하는 추가 방역조치가 시행되면서 관련 주식들이 오름세는 보이고 있다.

7일 오전 9시 29분 한국거래소에 따르며 알서포트 알서포트 131370 | 코스닥 증권정보 현재가 10,400 전일대비 470 등락률 +4.73% 거래량 5,283,273 전일가 9,930 2021.07.07 10:01 장중(20분지연) 관련기사 성장주 뜨자 'K-뉴딜 지수' 간만에 웃음꽃‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제4차 대유행 경고!! 새로운 백신 임상 진입 소식!! 딱! 말씀드립니다. close 는 전거래일 대비 6.24% 오늘 1만550원에 거래됐다. 이씨에스 이씨에스 067010 | 코스닥 증권정보 현재가 8,100 전일대비 650 등락률 +8.72% 거래량 8,965,714 전일가 7,450 2021.07.07 10:01 장중(20분지연) 관련기사 렘데시비르 50배 효과! 임상결과 발표!정부 선정! ‘백신” 국책과제 주관기업! 주가 고공행진신기술의 연이은 등장, 이런 종목들이 뜬다 close (9.26%), 휴네시온 휴네시온 290270 | 코스닥 증권정보 현재가 8,150 전일대비 170 등락률 +2.13% 거래량 937,584 전일가 7,980 2021.07.07 10:01 장중(20분지연) 관련기사 휴네시온, 보통주당 40원 현금배당 결정[e공시 눈에 띄네] 코스닥-12일휴네시온, 보안주(정보) 테마 상승세에 5.21% ↑ close (3.26%), 영림원소프트랩 영림원소프트랩 060850 | 코스닥 증권정보 현재가 12,750 전일대비 400 등락률 +3.24% 거래량 81,547 전일가 12,350 2021.07.07 10:01 장중(20분지연) 관련기사 영림원소프트랩, 재택근무/스마트워크 테마 상승세에 5.02% ↑[공시+]영림원소프트랩, 3분기 누적 영업익 26억원…전년比 15%↑IPO시장 3분기 뚜렷한 회복세…내년에도 '대어' 줄줄이 close (3.24%), 링네트 링네트 042500 | 코스닥 증권정보 현재가 7,640 전일대비 220 등락률 +2.96% 거래량 2,068,838 전일가 7,420 2021.07.07 10:01 장중(20분지연) 관련기사 링네트, 16억 규모 자사주 처분 결정【화제의테마】 "이런 종목이 오른다" 급상승 기대주 TOP4완치했습니다! 단숨에 등극할 제2의 셀트리온! 렘데시비르보다 월등하다! close (2.96%) 등 재택근무 관련주로 묶인 종목들이 오름세를 보이고 있다.

이날 김부겸 국무총리는 정부서울청사에서 주재한 중앙재난안전대책본부 회의에서 “코로나19 대응에 쏟아부어야 할 비상상황”이라며 확진자 수가 급증함에 따라 일주일간 5인 이상 모임 금지 등 기존 조치를 유지하기로 했다. 아울러 방역수칙을 위반한 업소의 경우 정부 지원에서 배제하기로 했고 수도권 직장의 경우 재택근무를 확대하도록 하는 등 추가 방역조치도 시행할 방침이다.

