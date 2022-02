코스피 상승 마감.. 환율안정, 외인유입, 리오프닝 여파

코스피, 코스닥 동반 상승 마감

환율안정, 외인유입, 리오프닝 등 여파

[아시아경제 황준호 기자] 4일 코스피는 환율 안정화에 따른 외인 유입으로 인해 3거래일 연속 상승 마감했다.

이날 코스피는 전장보다 1.57%(42.44) 오른 2750.26에 마감했다. 외인과 기관의 순매수가 지수를 끌어 올렸다. 외인과 기관은 각각 1943억원, 2144억원을 사들였다. 반면 개인은 간만에 맞은 차익 실현 기회를 통해 4146억원을 순매도했다.

LG에너지솔루션, 주당 50만원 돌파

종목 별로는 767개 종목이 올랐다. 시가총액 상위 종목 중에서는 불변의 대장주인 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,000 전일대비 700 등락률 +0.95% 거래량 12,377,535 전일가 73,300 2022.02.04 15:30 장마감 관련기사 삼성전자 '53년 만의 파업' 현실화하나…노조, 노동쟁의 신청(종합)또 크게 터진다! 초대형 "제2의 에디슨EV" 입수코스피 2700대 유지..외인의 유입 close 가 0.95% 오른 7만4000원을 기록했다. 같은 반도체 업종에 속하는 SK하이닉스도 0.40% 상승한 12만4500원에 장을 마쳤다.

SK하이닉스를 밀어내고 시총 2위 자리를 지키고 있는 LG에너지솔루션은 이날 5.66% 상승했다. 이 종목은 상장 후 이틀 간 약세를 보이다 전날 반등에 성공했다. 이날에는 주당 50만원(종가 50만4000원)을 넘어섰다.

강동진 현대차증권 연구원은 "차량용 반도체 수급 문제로 이번 1분기 실적은 다소 부진할 것이나 하반기로 가면서 점차 회복할 것"이라며 "내년에 미국 공장이 본격 가동되고 4680 배터리 양산 등으로 장기적 규모의 경제를 실현할 것"이라고 했다. 현대차증권은 LG에너지솔루션의 목표주가를 64만원으로 제시했다.

전날 미 증시 폭락의 주역이었던 기술주의 급락에도, 국내 인터넷 업종 대장주인 NAVER(2.18%)나 카카오(2.35%)는 상승세를 지키고 있다. 이는 전날 미 나스닥의 하락세와 달리, 시간 외 거래에서 기술주들의 오름세가 나타난 결과로 분석된다.

이경민 대신증권 연구원은 "전일 나스닥 급락(-3.74%)에도 불구하고, 시간 외 거래에서 아마존(14.26%), 스냅(59.18%) 급등 영향에 현재 미국 선물이 급반등(나스닥100, 1.84%)했다는 점은 투자 심리에 긍정적으로 작용했다"고 분석했다.

장 후반 음식료업 반등

업종 별로 살펴보면 오전 장 내내 큰 폭의 상승세를 나타냈던 종이목재업의 후퇴가 눈에 띈다. 종이목재업은 2.18% 오르면서 음식료업(3.75%)에게 이날 업종 별 상승률 1위 자리를 내줬다. 음식료업 중에서는 '곰표' 밀가루로 알려진 대한제분 대한제분 001130 | 코스피 증권정보 현재가 166,500 전일대비 16,000 등락률 +10.63% 거래량 26,330 전일가 150,500 2022.02.04 15:30 장마감 관련기사 대한제당, 보통주 1주당 900원 현금배당 결정[e공시 눈에 띄네]코스피-22일대한제분, 지난해 영업익 226.4억원..전년比 3.6%↓ close 이 10.63% 상승하면서 업종 내 상승 폭이 가장 컸다. 이날 대한제분은 이종각 명예회장이 향년 90세의 나이로 별세했다고 밝혔다. 사조동아원(9,17%), 하이트진로 하이트진로 000080 | 코스피 증권정보 현재가 33,200 전일대비 2,750 등락률 +9.03% 거래량 1,765,116 전일가 30,450 2022.02.04 15:30 장마감 관련기사 [클릭e종목]"하이트진로, 저가 매수 기회" [클릭 e종목]"하이트진로, 거리두기·맥주 점유율 부진…목표가 20%↓"[클릭 e종목]F&B 패자부활전 '비중확대'…실적 모멘텀 부각 톱픽은 close (9.03%) 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 155,000 전일대비 11,000 등락률 +7.64% 거래량 119,716 전일가 144,000 2022.02.04 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"롯데칠성, 부스터 샷 접종…내년 실적 개선 기대"[자금조달]롯데칠성, 단기차입으로 영구채 상환…비용감축 방점[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일 close (7.64%) 등 다른 식음료업체들의 주가도 오름세를 나타냈다.

김석환 미래에셋증권 연구원은 "정부의 방역체계 전환 가능성 등으로 인해 리오프닝 관련 주도 오름세를 나타냈다"고 분석했다.

종이목재업 내 종목들의 경우 정부의 사회적 거리두기 연장에 따라 택배 종이 수요 확대를 이유로 상승 폭을 키웠으나 오후 들어 힘이 부치는 모습을 나타냈다. 무림페이퍼 무림페이퍼 009200 | 코스피 증권정보 현재가 2,385 전일대비 125 등락률 +5.53% 거래량 549,636 전일가 2,260 2022.02.04 15:30 장마감 관련기사 코스피 2700대 유지..외인의 유입[특징주]무림페이퍼, 씨티케이 급등에 탈 플라스틱 부각…유럽 최고시험 생분해성 인증모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close , 아세아제지 아세아제지 002310 | 코스피 증권정보 현재가 50,500 전일대비 2,550 등락률 +5.32% 거래량 62,760 전일가 47,950 2022.02.04 15:30 장마감 관련기사 아세아제지, 지난해 영업익 939억원…전년 比 42.9%↑[클릭 e종목]"아세아제지, 골판지 산업 호황…목표가 8만원"아세아제지, 유승환·이현탁 대표이사 체제로 변경 close , 태림포장 태림포장 011280 | 코스피 증권정보 현재가 4,160 전일대비 140 등락률 +3.48% 거래량 12,769,170 전일가 4,020 2022.02.04 15:30 장마감 관련기사 코스피 2700대 유지..외인의 유입美약세 비켜간 코스피, 상승 출발'오르락 내리락' 코스피…0.6%대 상승에 2910선 탈환 close 등이 3~5%대 오름세를 보였다.

게임주의 부활

하락세로 출발했던 코스닥은 상승 반전한 뒤 마감했다. 코스닥은 전장보다 1.26% 오른 902.87에 장을 마쳤다. 외인과 기관이 각각 418억원, 13억원 규모 순매도에 나선 반면, 개인이 591억원 규모 순매수에 나서면서 지수 하락을 방어했다.

전체 종목 중에서는 1088개 종목이 상승세를 나타냈다. 시총 상위 종목 중에서는 게임주의 상승세가 눈에 띈다. 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 134,200 전일대비 18,000 등락률 +15.49% 거래량 1,755,917 전일가 116,200 2022.02.04 15:30 장마감 관련기사 또 크게 터진다! 초대형 "제2의 에디슨EV" 입수코스피 2700대 유지..외인의 유입코스피·코스닥 널뛰기…'악재' 터진 종목은 '지옥에 갇혔다' close 는 15.49%, 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 73,700 전일대비 7,400 등락률 +11.16% 거래량 2,872,452 전일가 66,300 2022.02.04 15:30 장마감 관련기사 "경남제약” 놓치신 분, 후속주 하나 더! 임상 3상 관련株 갑니다코스피 2700대 유지..외인의 유입[특징주]카카오게임즈, 오딘 1위 탈환에 11% 급등 close 는 11.16% 올랐다. 펄어비스는 5.73% 상승 마감했다.

카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 73,700 전일대비 7,400 등락률 +11.16% 거래량 2,872,452 전일가 66,300 2022.02.04 15:30 장마감 관련기사 "경남제약” 놓치신 분, 후속주 하나 더! 임상 3상 관련株 갑니다코스피 2700대 유지..외인의 유입[특징주]카카오게임즈, 오딘 1위 탈환에 11% 급등 close 는 그간 엔씨소프트의 '리니지W'에 구글플레이 최고 매출 1위 자리를 내줬다가 전날 다시 탈환했다. 이지은 대신증권 연구원은 이날 분석보고서를 통해 "자회사 프렌즈게임즈와 블록체인 전문회사 웨이투빗과 합병하면서 보라 코인을 기반으로 한 P2E(Play to Earn), NFT(대체 불가능한 토큰) 게임 사업 개발에 착수했다"면서 "이미 상장 코인을 갖추고 있어 P2E과 NFT 게임 출시 시 블록체인 게임 생태계를 빠르게 구출할 것"이라고 밝혔다. 대신정권이 제시한 목표주가는 10만원이다.

이 연구원은 "유럽중앙은행(ECB) 통화정책 기조 매파 전환 시사로 유로화의 급격한 강세로 달러 약세·원/달러 환율 하향 안정세로 외국인 수급에도 우호적인 여건 형성됐다"고 덧붙였다. 이날 원 달러는 0.78% 내려간 1197.00원에 마감했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr