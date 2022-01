외국인, 6주만에 '팔자' 전환…카뱅 가장 많이 팔아

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 6주만에 매도세로 돌아섰다.

23일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 17일부터 21일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 1조512억원을 순매수했다. 외국인은 코스피시장에서 7058억원을, 코스닥시장에서 3451억원을 각각 팔아치웠다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 메리츠화재 메리츠화재 000060 | 코스피 증권정보 현재가 52,800 전일대비 1,700 등락률 +3.33% 거래량 724,312 전일가 51,100 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 [보험 인싸되기]흑자 기대되는 자동차보험…보험료 내릴까조정호 메리츠금융 회장 5조 클럽 합류메리츠금융·화재 신고가 행진 close 였다. 외국인은 지난 주 메리츠화재를 604억원 순매수했다. 뒤이어 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 163,500 전일대비 1,500 등락률 -0.91% 거래량 748,299 전일가 165,000 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 한미약품·셀트리온, MSD 먹는 치료제 '라게브리오' 생산정부, 백신·원부자재 공급망 강화에 총 1264억원 투입…"민관 역량 결집" 빨라진 美 긴축 시계.. 코스피 하락 마감 close 을 581억원 사들였다. 이밖에 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 22,150 전일대비 950 등락률 -4.11% 거래량 3,987,133 전일가 23,100 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 연기금, SK이노·포스코 저평가株 집중 매수[단독] OLED 협력설 커지는데…삼성-LG, IPS 상표권 놓고 충돌"이르면 7월 제품 출시"…구체화되는 삼성-LG '올레드 동맹설' close (466억원), 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 45,550 전일대비 200 등락률 +0.44% 거래량 855,764 전일가 45,350 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 외국인, 5주 연속 '사자'…LG화학 가장 많이 담아매수 주체별 연초 수익률 보니…기관, 민감주 '적중' H라인해운, 글로비스 차량운반선 2340만弗 선박금융 조달 close (447억원), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 137,000 전일대비 1,500 등락률 -1.08% 거래량 946,942 전일가 138,500 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 코스피, '2830선'으로 후퇴...1년여만에 최저치국내 증시, 외국인·기관 매도에 낙폭 확대...'코스피2820선''코스닥940선'코스피, 美증시 급락 영향 '2830선' 등락..."당분간 경계 심리 불가피" close (432억원), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 119,000 전일대비 6,000 등락률 -4.80% 거래량 6,465,040 전일가 125,000 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 삼성과 LG, 반도체·생활가전 '전 세계 1위' 타이틀 거머쥘까코스피, '2830선'으로 후퇴...1년여만에 최저치국내 증시, 외국인·기관 매도에 낙폭 확대...'코스피2820선''코스닥940선' close (412억원), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 60,300 전일대비 800 등락률 +1.34% 거래량 1,622,020 전일가 59,500 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 코스피, '2830선'으로 후퇴...1년여만에 최저치국내 증시, 외국인·기관 매도에 낙폭 확대...'코스피2820선''코스닥940선'코스피, 美증시 급락 영향 '2830선' 등락..."당분간 경계 심리 불가피" close (380억원), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 66,600 전일대비 700 등락률 +1.06% 거래량 830,965 전일가 65,900 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 코스피, '2830선'으로 후퇴...1년여만에 최저치국내 증시, 외국인·기관 매도에 낙폭 확대...'코스피2820선''코스닥940선'코스피, 美증시 급락 영향 '2830선' 등락..."당분간 경계 심리 불가피" close (347억원), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 694,000 전일대비 2,000 등락률 -0.29% 거래량 324,652 전일가 696,000 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 코스피, '2830선'으로 후퇴...1년여만에 최저치국내 증시, 외국인·기관 매도에 낙폭 확대...'코스피2820선''코스닥940선'"꿩 대신 닭이라도"…간만에 투심 몰린 LG화학 close (298억원), SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 60,800 전일대비 1,700 등락률 -2.72% 거래량 1,728,551 전일가 62,500 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 역대급 터진다! "LG에너지솔루션 상장” 관련株 갑니다, 또 한 번 역사 기록!역대급 터진다! "LG에너지솔루션 상장” 관련株 갑니다, 또 한 번 역사 기록!외국인, 5주 연속 '사자'…LG화학 가장 많이 담아 close (260억원)등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 43,800 전일대비 1,050 등락률 +2.46% 거래량 5,118,066 전일가 42,750 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 4Q 부진한 카카오뱅크, 부채 구조조정과 금융혁신은 병행 불가‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제역대급 터진다! "LG에너지솔루션 상장” 최대수혜株, 또 한 번 역사 기록! close 였다. 외국인은 지난 주 카카오뱅크를 1447억원 순매도했다. 이어 LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 363,000 전일대비 12,500 등락률 -3.33% 거래량 569,231 전일가 375,500 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] "LG이노텍, 빅테크 메타버스 경쟁 수혜주 등극 전망"[클릭 e종목] "올해 상반기 주목할 삼성전기, 전기차·비메모리 기대감↑"외국인, 5주 연속 '사자'…LG화학 가장 많이 담아 close 을 1224억원 순매도했다. 이밖에 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 333,000 전일대비 2,000 등락률 -0.60% 거래량 580,928 전일가 335,000 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 코스피, '2830선'으로 후퇴...1년여만에 최저치국내 증시, 외국인·기관 매도에 낙폭 확대...'코스피2820선''코스닥940선'코스피, 조기 긴축 우려 여전...외국인·기관 팔자에 2840선 약세 close ·1206억원), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 80,100 전일대비 1,100 등락률 -1.35% 거래량 1,450,121 전일가 81,200 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 코스피, '2830선'으로 후퇴...1년여만에 최저치엿새만에 반등한 韓증시…양시장 상승마감양시장 장 초반 반등…코스닥은 1% 넘게 올라 close (795억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 91,800 전일대비 500 등락률 -0.54% 거래량 2,954,607 전일가 92,300 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 코스피, '2830선'으로 후퇴...1년여만에 최저치"이 종목" 내일 크게 터집니다! 지금 바로 매수하세요역대급 터진다! "LG에너지솔루션 상장” 최대수혜株, 또 한 번 역사 기록! close (667억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 200,000 전일대비 2,000 등락률 -0.99% 거래량 513,891 전일가 202,000 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 현대차·기아, 美 '2022 최고 고객가치상' 최다 수상 코스피, '2830선'으로 후퇴...1년여만에 최저치엿새만에 반등한 韓증시…양시장 상승마감 close (607억원), 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 181,000 전일대비 7,500 등락률 -3.98% 거래량 953,713 전일가 188,500 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 또 크게 터진다! 초대형 "제2의 에디슨EV" 입수김지형의 마지막 충고 "준법감시, 기업 면피용 아냐…경영자 의지·결단 있어야"[클릭 e종목] "올해 상반기 주목할 삼성전기, 전기차·비메모리 기대감↑" close (567억원), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 75,600 전일대비 900 등락률 -1.18% 거래량 15,774,888 전일가 76,500 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 코스피 4Q 실적 전망치 하향…한달 전보다 6.3%↓삼성과 LG, 반도체·생활가전 '전 세계 1위' 타이틀 거머쥘까‘평생 공짜’ 카카오톡 종목 추천, 매수가 매도가 알려준다 close (539억원), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 565,000 전일대비 13,000 등락률 -2.25% 거래량 192,639 전일가 578,000 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장쓰라린 게임株…발목 잡는 블록체인 모멘텀[클릭 e종목] “엔씨소프트, 컨센서스 크게 하회하는 4Q 실적” close (485억원), LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 133,500 전일대비 6,500 등락률 -4.64% 거래량 1,954,318 전일가 140,000 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 LG전자 안내로봇, 대구 무인 지하철역으로 출근삼성과 LG, 반도체·생활가전 '전 세계 1위' 타이틀 거머쥘까LG전자 남아공서 'LG 앰버서더' 선정…이색 사회공헌 close (473억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

이번주 증시는 소강 국면이 예상된다. 김영환 NH투자증권 연구원은 "1월 넷째주는 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 전후 미국 금리 불확실성, 설 연휴 관망심리, LG에너지솔루션 상장으로 쏠린 관심으로 주식시장 소강 국면이 예상된다"면서 "정부의 내수부양 기대감, 대선 공약 관련 정책 모멘텀 등 개별 이슈에 관심이 쏠릴 것"이라고 말했다.

