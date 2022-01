[아시아경제 김유리 기자] 신세계그룹 이마트에 인수된 이베이코리아가 사명을 '지마켓글로벌'로 변경한다.

회사 측은 19일 "이베이코리아 브랜드 중 고객 충성도가 높고, 한국 e커머스 업계를 선도해온 G마켓의 대표 브랜드 영속성을 유지하면서 신세계그룹의 디지털플랫폼 축으로서 미래 사업에서 더 큰 성장 기회를 찾는 의미로 '지마켓글로벌'을 사명으로 결정했다"고 밝혔다.

회사는 전날 법원에 법인명 변경을 신청해 변경 허가를 받았으며, 이에 따라 사이트 등에서 법인 명칭 표기 변경 작업을 진행 중이다. 회사 로고는 기존 G마켓 로고를 그대로 사용한다.

지마켓글로벌은 G마켓, 옥션, G9 등 3개 브랜드를 운영하고 있다.

