코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수

[아시아경제 박지환 기자] 29일 코스피가 배당락일을 맞아 외국인과 기관의 대규모 대도세에 '2990선' 하락 마감했다. 특히 개인은 국내 시장에서 3조원 가까이 사들였다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 26.95포인트 (0.89%) 내린 2993.29로 거래를 마쳤다. 지수는 17.34포인트(0.57%) 내린 3002.90으로 출발한 이후 장중 2988.67까지 내려갔다.

투자자 별로는 개인이 1조8428억원 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 1274억원, 1조7369억원 순매도하며 지수 하락을 부추겼다.

코스피 시총 상위 종목 중에서는 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 114,000 전일대비 500 등락률 +0.44% 거래량 1,786,541 전일가 113,500 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세 유지 [BBIG 결산] 바이오 미끄러질 때…게임 일어섰다코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락 close 와 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 663,000 전일대비 12,000 등락률 +1.84% 거래량 235,279 전일가 651,000 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세 유지 대형 우량주 연말 반등 타고 그룹株 펀드도 수익 기지개삼성 배터리, 브랜드 내건 배경은 close 가 각각 0.44%, 1.84% 올랐다. 반면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,800 전일대비 1,500 등락률 -1.87% 거래량 19,681,132 전일가 80,300 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세 유지 내일 바로 터진다! 초대형 “NFT+메타버스+게임” 新대장주치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다 close (-1.87%)와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 127,000 전일대비 500 등락률 -0.39% 거래량 3,825,725 전일가 127,500 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세 유지 대형 우량주 연말 반등 타고 그룹株 펀드도 수익 기지개코스피, 배당락일 영향 약세 출발...3000선 등락 close (-0.39%)를 비롯해 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 382,000 전일대비 2,500 등락률 -0.65% 거래량 351,967 전일가 384,500 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세 유지 [BBIG 결산] 바이오 미끄러질 때…게임 일어섰다코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락 close (-0.65%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 890,000 전일대비 1,000 등락률 -0.11% 거래량 71,396 전일가 891,000 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 올해 마지막 코로나19 백신 공급… 총 1억1890만회분 도입코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세 유지 코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락 close (-0.11%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 212,000 전일대비 2,000 등락률 -0.93% 거래량 657,774 전일가 214,000 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 대형 우량주 연말 반등 타고 그룹株 펀드도 수익 기지개코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락 고용부 장관, 중기중앙회·경총에 "재택 독려" 세일즈 close (-0.93%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 628,000 전일대비 4,000 등락률 -0.63% 거래량 160,605 전일가 632,000 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 [BBIG 결산] 바이오 미끄러질 때…게임 일어섰다코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락코스피 3000선 상회했지만…2조원 가까이 차익 실현한 개인투자자 close (-0.63%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 83,400 전일대비 1,100 등락률 -1.30% 거래량 1,051,977 전일가 84,500 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-28일코스피 3000선 상회했지만…2조원 가까이 차익 실현한 개인투자자외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인 close (-1.30%) 등이 하락했다. 특히 배당락 효과에 금융주들의 하락세가 두드러졌다. NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 12,650 전일대비 950 등락률 -6.99% 거래량 2,657,260 전일가 13,600 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락"거래대금 바닥 확인한 증권업종…코인시장 영향은 제한적"연말 금투업계 CEO 명과암.. 증권사 '유임' 운용 '혁신' close (-6.99%), 대신증권 대신증권 003540 | 코스피 증권정보 현재가 19,350 전일대비 1,850 등락률 -8.73% 거래량 440,156 전일가 21,200 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락미성년 최고 주식부호 800억대 남매...증가율 톱은 학원 재벌家[2021자본투자대상] "2년째 변동성 장세…IB·리서치·소비자보호 힘쓴 증권사들" close (-8.73%), 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 205,500 전일대비 16,500 등락률 -7.43% 거래량 181,142 전일가 222,000 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 대형 우량주 연말 반등 타고 그룹株 펀드도 수익 기지개코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락[특징주] 배당락일…금융·통신주, 매물 출회에 급락 close (-7.43%), DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 54,000 전일대비 5,100 등락률 -8.63% 거래량 337,548 전일가 59,100 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락DB손보, 추간판탈출증 신경차단술 치료비 특약 배타적 사용권DB손보, 사회복지공동모금회에 10억 기부 close (-8.63%), 기업은행 기업은행 024110 | 코스피 증권정보 현재가 10,450 전일대비 650 등락률 -5.86% 거래량 4,600,553 전일가 11,100 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락기술력·디자인·안정성·실용성·고객맞춤…불황 이겨낸 기업의 '백신'증시 관망 속…5% 이상 초고배당 기업 노려라 close (-5.86%) 등의 낙폭이 컸다.

코스닥은 전 거래일보다 0.61포인트(0.06%) 오른 1028.05로 마감했다.

투자자별로는 개인이 1조1406억원 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 4690억원, 6641억원 순매도 했다.

코스닥 시가 총액 상위 10개 종목 중에서는 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 34,550 전일대비 1,900 등락률 +5.82% 거래량 2,390,608 전일가 32,650 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세 유지 코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락코스피 3000선 상회했지만…2조원 가까이 차익 실현한 개인투자자 close (5.82%)만 상승했다. 반면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 81,300 전일대비 5,500 등락률 -6.34% 거래량 1,532,718 전일가 88,500 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세 유지 [BBIG 결산] 바이오 미끄러질 때…게임 일어섰다코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락 close (-6.34%)와 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 503,200 전일대비 20,600 등락률 -3.93% 거래량 375,173 전일가 523,800 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세 유지 코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락코스피, 배당락일 영향 약세 출발...3000선 등락 close (-3.93%)은 내렸다. 이밖에 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 135,200 전일대비 4,800 등락률 -3.43% 거래량 1,223,481 전일가 140,000 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세 유지 [BBIG 결산] 바이오 미끄러질 때…게임 일어섰다코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락 close (-3.43%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 222,600 전일대비 2,100 등락률 -0.93% 거래량 819,773 전일가 224,700 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세 유지 코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락코스피, 배당락일 영향 약세 출발...3000선 등락 close (-0.93%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 89,600 전일대비 3,500 등락률 -3.76% 거래량 1,553,518 전일가 93,100 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세 유지 [BBIG 결산] 바이오 미끄러질 때…게임 일어섰다코스피, 배당락일 영향 약세 출발...3000선 등락 close (-3.76%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 180,400 전일대비 3,600 등락률 -1.96% 거래량 2,295,940 전일가 184,000 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세 유지 코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락삼성운용 "KODEX K-메타버스 액티브 ETF 순자산 5000억 돌파" close (-1.96%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 126,700 전일대비 9,400 등락률 -6.91% 거래량 388,661 전일가 140,100 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 [BBIG 결산] 바이오 미끄러질 때…게임 일어섰다코스피 3000선 상회했지만…2조원 가까이 차익 실현한 개인투자자외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인 close (-6.91%) 등이 하락 마감했다.

김석환 미래에셋증권 연구원은 "이날 국내 증시는 대주주 양도세 이슈 소멸로 개인 매수 유입이 확대됐다"며 "고배당 대표 업종인 통신, 금융업종 등이 배당락 영향으로 하락했다"고 말했다.

