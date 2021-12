[아시아경제 유병돈 기자] 인터파크 인터파크 035080 | 코스닥 증권정보 현재가 5,460 전일대비 60 등락률 +1.11% 거래량 4,279,028 전일가 5,400 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 인터파크, 전자상거래 사업 물적분할 결정‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제메타버스 “新대장주” 나왔다! 월요일 시초가 반드시 공략! close 는 전자상거래 부문을 물적분할해 지분 70%를 야놀자에 2940억원에 매각하기로 결정했다고 28일 공시했다.

회사 측은 매각 목적에 대해 “재무구조 개선 및 신규 성장동력 발굴을 위한 재원 마련”이라고 설명했다.

