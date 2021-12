[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청은 20일 정부대전청사에서 산림(숲)교육 및 산림치유 분야 발전 유공자에게 표창장을 수여했다고 밝혔다. 표창장은 농림축산식품부장관(5명)과 산림청장(17명) 명의로 수여됐으며 대상은 산림청과 지방자치단체 공무원 11명, 민간인 8명, 민간단체 3개 법인 관계자 등 22명이다. 최병암 산림청장(왼쪽 세 번째)이 시상식을 마치고 표창장 수상자들과 기념촬영을 하고 있다. 산림청 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr