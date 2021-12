코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴

[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 외국인과 기관들의 동반 매도세에 큰폭으로 하락하며 장을 마쳤다. 코스피는 3000선이 붕괴돼 2960선에서 장을 마쳤고, 코스닥도 1%대 약세를 기록하며 990선을 간신히 유지했다.

20일 코스피는 전 거래일(3017.73)보다 54.73포인트(1.81%) 내린 2963.00에 마감했다. 지난 16일 3거래일만에 3000선을 회복했던 코스피는 3거래일만에 다시 3000선 아래로 내려왔다.

투자자 별로는 외국인과 기관이 5576억원, 5746억원 순매도했다. 반면 개인은 나홀로 1조848억원 순매수했다. 이날 외국인들은 장초반부터 선물시장에서 순매도 흐름을 나타냈다. 외국인들은 이날 하루 동안 7773계약 순매도했다. 반면 개인은 914계약, 기관은 6274계약 순매수했다. 글로벌 오미크론 확산세와 함께 각국 중앙은행이 기준금리를 잇따라 인상하면서 긴축에 대한 우려가 커지자 외국인을 중심으로 투자 심리가 약해진 것으로 풀이된다.

코스피 시가총액 상위 10개 종목은 일제히 하락 마감했다. 시총 1위 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,100 전일대비 900 등락률 -1.15% 거래량 11,173,995 전일가 78,000 2021.12.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효" close 는 전 거래일 대비 900원(1.15%) 내린 7만7100원에 장을 마쳤다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 1,500 등락률 -1.23% 거래량 2,833,643 전일가 122,000 2021.12.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효"코스피, 장초반 '2980선' 약세 ...외국인·기관 순매도 close (-1.23%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 935,000 전일대비 20,000 등락률 -2.09% 거래량 64,543 전일가 955,000 2021.12.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효"코스피, 장초반 '2980선' 약세 ...외국인·기관 순매도 close (-2.09%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 373,000 전일대비 11,500 등락률 -2.99% 거래량 627,079 전일가 384,500 2021.12.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효"코스피, 장초반 '2980선' 약세 ...외국인·기관 순매도 close (-2.99%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 113,000 전일대비 4,500 등락률 -3.83% 거래량 2,961,645 전일가 117,500 2021.12.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효"코스피, 장초반 '2980선' 약세 ...외국인·기관 순매도 close (-3.83%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 656,000 전일대비 41,000 등락률 -5.88% 거래량 553,760 전일가 697,000 2021.12.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝[특징주]LG화학, 이틀 연속 약세…신저가낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효" close (-5.88%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 654,000 전일대비 26,000 등락률 -3.82% 거래량 350,437 전일가 680,000 2021.12.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효"코스피, 장초반 '2980선' 약세 ...외국인·기관 순매도 close (-3.82%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 205,000 전일대비 4,500 등락률 -2.15% 거래량 538,940 전일가 209,500 2021.12.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효"코스피, 장초반 '2980선' 약세 ...외국인·기관 순매도 close (-2.15%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 82,900 전일대비 1,700 등락률 -2.01% 거래량 918,052 전일가 84,600 2021.12.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝전기차는 누가탈까…수도권 30~40대가 절반 이상낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효" close (-2.01%), 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 62,300 전일대비 1,600 등락률 -2.50% 거래량 781,061 전일가 63,900 2021.12.20 15:30 장마감 관련기사 외국인, 한 주만에 '사자'…4주 연속 삼전 가장 많이 사들여'외국인·기관'순매수…코스피, 긴축 우려에도 3000선 지켜美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피 close (-2.50%) 등 모두 약세를 기록했다.

코스닥은 전 거래일(1001.26) 대비 10.75포인트(1.07%) 내린 990.51에 거래를 마쳤다.

투자자별로는 외국인이 1108억원 순매도했다. 개인과 기관은 144억원, 967억원 순매수했다.

코스닥 시총 상위10위 종목 중에서는 희비가 엇갈렸다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 501,200 전일대비 7,700 등락률 -1.51% 거래량 106,058 전일가 508,900 2021.12.20 15:30 장마감 관련기사 에코프로비엠, 1주당 920원 현금배당 결정코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효" close (-1.51%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 198,300 전일대비 1,300 등락률 -0.65% 거래량 341,201 전일가 199,600 2021.12.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효"코스피, 장초반 '2980선' 약세 ...외국인·기관 순매도 close (-0.65%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 85,900 전일대비 800 등락률 -0.92% 거래량 560,453 전일가 86,700 2021.12.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효"코스피, 장초반 '2980선' 약세 ...외국인·기관 순매도 close (-0.92%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 160,400 전일대비 800 등락률 -0.50% 거래량 656,634 전일가 161,200 2021.12.20 15:30 장마감 관련기사 선데이토즈, 800억 규모 유상증자·BW 발행 결정‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제'외국인·기관'순매수…코스피, 긴축 우려에도 3000선 지켜 close (-0.5%) 등이 내렸다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 82,800 전일대비 500 등락률 +0.61% 거래량 533,732 전일가 82,300 2021.12.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효"코스피, 장초반 '2980선' 약세 ...외국인·기관 순매도 close (0.61%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 123,600 전일대비 3,500 등락률 +2.91% 거래량 488,268 전일가 120,100 2021.12.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효"코스피, 장초반 '2980선' 약세 ...외국인·기관 순매도 close (2.91%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 127,600 전일대비 100 등락률 +0.08% 거래량 138,488 전일가 127,500 2021.12.20 15:30 장마감 관련기사 '외국인·기관'순매수…코스피, 긴축 우려에도 3000선 지켜 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피 close (0.08%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 34,900 전일대비 750 등락률 +2.20% 거래량 2,381,862 전일가 34,150 2021.12.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피 close (2.20%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 64,800 전일대비 1,100 등락률 +1.73% 거래량 1,117,784 전일가 63,700 2021.12.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝돌아선 외국인에…코스피 3000선 겨우 지켜사들이는 外人·기관, 팔아치우는 개인…코스피 3018선 close (1.73%) 등이 상승했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr