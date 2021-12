산청군, 내년도 인구정책 추진 박차

청년주거자금 대출이자 지원 등

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군이 인구정책위원회와 실무추진단을 구성, 내년도 인구정책 추진에 박차를 가한다.

산청군은 20일 조형호 부군수 주재로 ‘인구감소 및 지방소멸 위기대응을 위한 정책 간담회’를 서면으로 진행했다고 밝혔다.

서면 인구정책 간담회에는 관계 공무원과 전문가 등으로 구성된 인구정책 위원과 실무추진단 30여명이 참가했다. 간담회에서는 올해 인구정책사업 추진실적과 2022년 분야별 추진계획에 대한 설명과 의견을 공유했다.

특히 2022년 추진사업인 청년주거자금 대출이자 지원, 다자녀가정 지원 확대(3자녀→2자녀), 공공임대주택 공금, 귀농·귀촌 지원 등 분야별 인구정책사업 발전방안에 대해 논의했다.

군은 또 지난 10월 정부가 연 1조원 규모의 지방소멸대응기금을 지원하기로 결정함에 따라 이에 대응하기 위한 지역 맞춤형 신규시책을 발굴하기 위한 의견도 들었다.

조형호 산청부군수는 “우리 군은 인구감소문제 극복을 위한 다양한 정책을 추구하는 것은 물론 인구 소멸지역에서 벗어날 수 있도록 힘쓸 것”이라며 “인구감소 위기 대응을 위해 정부 부처와 함께 적극 노력하겠다”고 말했다.

