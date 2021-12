[아시아경제 이민지 기자]

현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 20,200 전일대비 600 등락률 -2.88% 거래량 439,256 전일가 20,800 2021.12.20 15:30 장마감 관련기사 현대로템, 6.25 참전용사에 생필품 등 '희망박스' 전달현대로템, 캐나다 에드먼턴시와 2188억 트램 납품 계약현대로템, 대만 도시철도국과 2210억 규모 공급계약 close 은 1338억2000만원 규모로 코레일 전동차 납품 계약을 체결했다고 20일 공시했다. 이는 지난해 매출액 대비 4.8%에 해당한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr