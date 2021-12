산타의 선물, 풍기인삼 어때요? … 영주시, 소비촉진 특별이벤트

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경북 영주시가 풍기인삼·수삼 소비 촉진 행사를 오는 26일까지 연다. 인삼 소비 촉진 쿠폰 사업으로 크리스마스 특별이벤트를 벌인다.

시는 지난 18일부터 26일까지 9일간의 특별이벤트 기간에 상품권을 받을 수 있는 1인 한도 금액을 최대 2만원까지 상향 지급한다.

인삼 소비 촉진 쿠폰 사업은 풍기인삼시장, 풍기토종인삼시장, 풍기인삼홍삼센터, 풍기선비골인삼시장에서 홍삼류 등 가공품을 제외한 수삼을 현장 구매하면 금액에 따라 온누리상품권으로 1인당 최대 1만원까지 환급하는 행사다.

영주시와 농림축산식품부, 한국농수산식품유통공사 주관으로 지난 10월부터 추진된 이번 사업은 인삼 판매를 촉진해 가격 하락으로 어려움을 겪는 재배 농가를 돕고 풍기인삼의 우수성을 홍보하고 있다.

장욱현 시장은 “우수한 풍기인삼이 많이 판매돼 농가에 힘을 주고 지역경제가 활성화되길 바란다”며 “앞으로도 지역 우수 농특산물을 홍보하고 판매가 촉진되도록 발 벗고 나설 것”이라고 말했다.

