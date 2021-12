광주 남구, 겨울방학 독서교실 참가자 모집

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 남구(구청장 김병내)는 20일 “청소년도서관을 비롯해 관내 구립도서관 3곳에서 겨울방학을 맞이하는 관내 초등학생을 대상으로 겨울 독서교실 참가자를 모집한다”고 밝혔다.

먼저 남구 청소년도서관에서는 내년 1월 18일부터 21일까지 4일간 초등학교 3~4학년 학생을 대상으로 ‘언어의 세계, 게임에 참여하시겠습니까?’라는 주제로 겨울 독서교실을 운영한다.

단어 조합의 법칙 등 언어 놀이를 통해 사회성을 키우고, 올바른 언어 사용법을 익힐 수 있다. 독서교실 참가자 접수는 20일부터 진행되며, 모집 인원은 선착순 30명이다.

푸른길도서관에서는 내년 1월 25일부터 28일까지 나흘간 ‘책 속에서 떠나요! 세계여행’ 프로그램을 선보인다. 초등학교 1~2학년을 대상으로 하며, 내년 1월 4일부터 선착순 20명을 모집한다.

세계 여러나라의 문화가 담긴 그림책을 통해 그 나라의 풍속 등을 이해하고, 퍼즐 풀기로 세계의 신기한 자연환경 등 간접 체험하면서 상상력과 창의력을 개발하는 프로그램이다.

문화정보도서관에서는 영어학습 프로그램을 선보인다.

내년 1월 18일부터 21일까지 4일간 ‘Play with picture books’ 주제로 운영하며, 내년 1월 4일부터 초등학교 1~2학년 학생 20명을 선착순 모집한다. 영어 그림책 읽기를 통해 영어에 대한 흥미를 키우기 위한 프로그램이다.

자세한 사항은 남구통합도서관 홈페이지를 참고하면 된다.

남구 관계자는 “구립도서관 겨울 독서교실은 인기가 많아 선착순 마감이 빠른 편이고, 도서관별 모집 시기도 달라서 각별한 관심이 필요하다”며 “예정된 날짜에 서둘러 신청하기를 당부드린다”고 말했다.

