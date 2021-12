[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 술에 취한 상태에서 사고를 내고 도주하려고 한 광주 공무원이 경찰에 붙잡혔다.

광주 광산경찰서는 도로교통법 위반 등 혐의로 한 자치구 소속 공무원 A씨를 입건했다고 20일 밝혔다.

A씨는 지난 17일 오후 11시45분쯤 광주광역시 광산구 송정동 한 교차로에서 음주 운전을 하다가 신호를 기다리는 차량을 들이받아 4중 추돌사고를 냈다.

이후 도망가려고 했지만 입체 교차로 구조 때문에 실패한 것으로 알려졌다.

당시 A씨의 혈중 알코올 농도는 면허 취소 수준인 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨에 대한 추가 수사를 거쳐 신병 처리 방향을 결정할 방침이다.

