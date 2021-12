"코로나 인력에도 즉각 행정명령을"

'병상 한계' 보건의료노조 촉구



[아시아경제 서소정 기자] 코로나19에 대응할 의료인력이 급격히 부족해지면서 보건의료노조가 병상에 대한 행정명령에 이어 코로나 인력에 대한 행정명령을 즉각 내려야 한다고 정부에 촉구했다.

보건의료노조는 20일 오후 긴급 코로나19 병상 인력 확충 및 의료대응체계 정비 촉구 긴급 기자회견을 열어 한계치에 달한 중증병상 환자 문제를 해결하기 위해서는 인력 확충에 총력을 다해야 한다고 밝혔다.

노조 측은 우선 병상 확보 행정명령에 반드시 의료인력 확충을 포함해야 한다고 주장했다. 나순자 보건의료노조 위원장은 기자회견문에서 "(지난 9월2일) 노정합의 후속조치로 코로나19 대응 간호사 인력 기준을 마련했지만 정부의 병상 계획 그 어디에도 간호인력 기준을 준수해야 한다는 없급은 없다"고 지적했다.

노조는 또 공공병원의 정원을 확충하고 총정원제 제한을 해제해야 한다고 요구했다. 코로나19 환자의 80%를 담당하는 공공병원의 경우 정원조차 채우지 못한 채 부족한 인력으로 환자를 돌보고 있는데 인력충원을 위한 공공병원의 요구가 총정원제에 막혀 이뤄지지 않고 있다는 것이다.

보조인력 확충에 대한 지원도 촉구했다. 노조 측은 "방호복을 입은 채 환자 간호에서부터 식사수발·배변·목욕 등 간병업무와 택배물품 전달과 같은 업무조차 간호사의 몫"이라며 "11월 노조는 예산국회에서 811억원의 보조인력 지원을 위한 예산 확충을 요구했지만 전혀 반영되지 않았는데 지금이라도 추가경정예산(추경) 확보 등을 통해 보조인력 충원을 지원해야 한다"고 덧붙였다.

나 위원장은 "의료현장의 어려움에 대한 호소가 줄을 잇고 있으며, 긴급멈춤은 준비된 장기전을 위한 시간벌기에 불과하다"면서 "긴급멈춤으로 현재의 상황이 더욱 악화되는 것을 막을 수 있는 계기는 마련됐지만 여전히 정부 대책은 미흡하고 부족한 것 투성이"라고 비판했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr