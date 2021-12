[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산시립중앙도서관은 2022년 1월 8일부터 ‘2022년도 겨울방학 특강’을 실시한다.

특강은 매주 토요일 4주 동안 유아와 초등학생을 대상으로 열린다. 겨울방학을 맞아 어린이가 흥미를 갖고 참여하도록 체험 중심의 프로그램으로 진행한다.

특강에선 독서를 하며 만들기 체험을 해보는 ‘뚝딱! 그림책 공방’과 ‘이야기가 담겨있는 팝업북’, 4차 산업혁명 시대에 맞춰 아이의 창의력을 높여주는 ‘도서관 속 과학나라’와 ‘말랑말랑 VR 스팀 메이커’ 등이 진행된다.

임석규 부산중앙도서관장은 “방학을 맞은 어린이의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

