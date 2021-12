"과밀학급인데 전면등교, 가정학습 활용하겠다"

오늘부터 초3~6학년 3/4, 중·고 2/3 등교

학사 일정상 강행하는 경우 학부모 불안감

"방학 2주 남았는데 계속 보내도 될지 고민"

20일부터 초 1·2학년을 제외한 학년들은 학교별 밀집도 기준에 따라 제한적으로 등교한다. 겨울방학을 앞두고 전면등교를 지속하는 학교들도 있어 불안한 학부모들은 가정학습을 활용하고 있다.

교육부는 이날부터 학교밀집도 기준을 조정해 초 3~6학년은 3/4, 중·고등학교는 2/3까지 등교를 허용한다. 수도권은 전체 학교, 비수도권은 과대·과밀학교에 적용된다. 학교단위 백신접종을 받는 학생이 등교할 때 해당 인원은 밀집도 산정에서 제외하기로 했다.

방학이 임박한 상황에서 학사 일정 상 어려움으로 인해 일부 학교는 전면등교를 진행하기도 한다. 교육청과 협의해 학교 밀집도 추가 조정도 가능하지만 대부분 학교들은 최소한의 밀집도 기준만 적용하는 분위기다. 서울에 거주하는 한 중학생 학부모는 "과밀학교인데도 방학이 얼마 남지 않았다며 학교장 재량으로 기존대로 등교를 시키라는 안내를 받고 결국 가정학습을 연장했다"고 말했다.

학생 확진자가 다시 급증하면서 급식을 먹지 않게 하거나 불안해하면서 등교를 시키는 학부모들이 대부분이다. 30대 초등학생 학부모는 "일주일에 하루 온라인 수업하는 것이 무슨 의미가 있는지 모르겠다"고 말했다. 초등학교 2학년 자녀를 둔 학부모는 "방학까지 2주 남았는데 검사받기도 여의치 않은 상황이라 매일 학교를 보내도 될지 고민된다"고 토로했다.

4주간 진행됐던 전면등교가 비상계획 수준의 거리두기 조치에 좌초됐지만 그 사이에 학생 확진자 비율이 크게 늘어났다. 교육부에 따르면 11월 18일부터 12월 15일까지 최근 4주간 학생 일평균 확진자 456.6명→563.6명→800.7명→869.0명이다. 하루 평균 457명에서 869명으로 두 배 가량 증가했다. 특히 초등학생 확진자는 4주 전 하루 평균 229.6명에서 502.7명으로 늘어났다.

교육부는 지난 15일부터 ‘찾아가는 백신접종’을 시작했고 24일까지 백신 접종 집중 지원기간으로 운영한다. 소아·청소년 접종률은 20일 0시 기준 43.8%다. 1차 접종 완료율은 61.0%다.

전국 초·중·고교는 이르면 20일부터 방학을 시작한다. 27일부터는 초 42.2%, 중 45.7%, 고 37.9%가 방학을 한다. 1월3일 이후에 방학을 하는 학교는 초 26.7% 중 40.9%, 고 27.2%다.

