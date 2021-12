[아시아경제 이민지 기자] 에스티큐브 에스티큐브 052020 | 코스닥 증권정보 현재가 8,560 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,790 2021.12.20 08:08 장시작전(20분지연) 관련기사 에스티큐브, 혁신 신약 ‘hSTC810’ 美 FDA 임상 1상 IND 신청에스티큐브, 면역항암제 임상 1상 신청에스티큐브, 혁신 신약 ‘hSTC810’ 임상 1상 IND 신청 close 는 미국 FDA에 진행성 고형암 시험대상자에서 hsTC810 단독요법의 안정성, 내약성, 약동학 예비 유효성을 조사하기 위한 1상, 다기관 공개라벨 임상시험 계획을 신청했다고 20일 공시했다.

회사 측은 “hSTC810은 다국가 임상으로 한국 식품의약품안전처에 임상 신청 후 미국 FDA 에 추가적으로 임상신청을 진행한 것”이라며 “식약처와 FDA 임상시험 계획 승인 시 공시가이드라인에 따라 공시할 예정”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr