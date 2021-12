[클릭e종목]"삼성전자, 반도체·모바일 실적 호조…목표가↑"

[아시아경제 송화정 기자]대신증권은 20일 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 77,800 2021.12.20 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 한 주만에 '사자'…4주 연속 삼전 가장 많이 사들여삼성전자, 中시장 경쟁력 다진다…'중국사업혁신팀' 신설힘 못받는 '8K TV'…3분기 연속 출하량 감소 close 에 대해 반도체와 모바일 사업부문 실적이 호조를 보일 것으로 전망하고 목표주가를 기존 10만원에서 12만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

이수빈 대신증권 연구원은 "삼성전자의 내년 영업이익을 전년 대비 10% 증가한 58조5000억원으로 상향 조정하면서 목표주가도 올렸다"면서 "D램 메모리 반도체의 내년 업사이클 진입이 예상되고 추가로 파운드리 실적 개선이 기대된다"고 설명했다.

대신증권은 삼성전자의 올해 4분기 영업이익을 15조2000억원으로 추정했다. 사업부문별로는 반도체 9조6000억원, 디스플레이 1조5000억원, IT·모바일(IM) 3조1000억원, 소비자가전(CE) 8000억원, 하만 1000억원 등이다. 이 연구원은 "메모리반도체는 4분기 가격 하락폭은 직전 추정 대비 제한적일 것으로 보이고 내년 3분기 D램 반도체 가격 업사이클에 진입할 것으로 예상된다"면서 "비메모리 반도체는 파운드리 사업부문 영업이익률이 10% 중반으로 확대될 것으로 전망되며 파운드리 판매가격 상승과 5나노 매출 반영이 기대된다"고 분석했다.

IM은 부품 부족 상황이 개선되며 전분기 대비 판매량이 증가할 것으로 예상된다. 내년 또한 시장 성장률을 상회하는 실적 개선이 기대된다. 디스플레이는 4분기까지 성수기로 모바일 OLED 패널의 견조한 실적이 지속될 것으로 보인다. 다만 퀀텀닷(QD) 디스플레이 패널 생산으로 대형패널 비용은 확대될 것으로 예상된다. 내년에는 IT 기기향으로 경성(rigid) OLED 패널 출하량 증가와 외부 고객사향 폴더블 패널 출하량 판매가 기대된다. CE는 연말 성수기로 전분기 대비 매출이 확대될 것으로 예상된다. 원가 증가에도 불구하고 제품 모듈화와 설계 최적화로 수익성은 안정적일 것으로 보인다.

