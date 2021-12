이마트24, 재난취약계층에 마스크 10만장 전달

한국교통장애인협회엔 졸음운전 방지 캠페인 기부금

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 코로나19로 어려움을 겪는 이웃을 위해 마스크 10만장을 사랑의열매 사회복지공동모금회에 전달했다고 20일 밝혔다.

이번 기부는 마스크 구입에 어려움을 겪는 재난취약가구를 돕기 진행됐으며, 장애인·노인 등을 비롯해 면역력이 부족한 이웃들에게 지원될 예정이다.

또한 이마트24는 지난 9월 한국도로공사와 손잡고 추석 명절 기간 졸음운전 방지 캠페인을 통해 모은 기부금 2000만원을 한국교통장애인협회 중앙회에 전달한다. 기부금은 교통사고 후유증으로 힘들어 하는 분들을 지원하는데 쓰일 계획이다.

이마트24 관계자는 “마스크와 기부금이 도움이 필요한 분들께 조금이나마 보탬이 됐으면 한다”며 “앞으로도 다양한 사회공헌활동 프로그램 운영을 통해 지역사회와의 상생을 실천해 나갈 것”이라고 말했다.

