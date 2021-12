시티랩스, 오마이걸과 ‘아기상어 버블퐁 프렌즈’ 게임 전속모델 계약 체결

[아시아경제 장효원 기자] 걸그룹 오마이걸이 내년 상반기 국내 서비스 론칭을 목표로 하고 있는 버블 슈터 기반의 캐주얼 퍼즐 장르 게임 ‘아기상어 버블퐁 프렌즈’ 지원사격에 나선다.

블록체인 기술을 활용한 게임 신사업에 나서고 있는 코스닥 상장사 시티랩스 시티랩스 139050 | 코스닥 증권정보 현재가 810 전일대비 49 등락률 -5.70% 거래량 2,088,673 전일가 859 2021.12.17 11:27 장중(20분지연) 관련기사 시티랩스, 태고M 광고모델에 마마무 ‘화사’…"이달 중 사전예약 돌입"시티랩스 “아기상어 버블퐁 프렌즈 ‘지스타 2021’ 성황리 종료”시티랩스, 아이웍스-항만물류빅데이터센터와 ‘스마트 항만 활성화’ 업무협약 체결 close 는 걸그룹 오마이걸과 ‘아기상어 버블퐁 프렌즈’ 게임 전속모델을 체결했다고 17일 밝혔다. 내년 상반기 국내 서비스 론칭을 계획 중인 만큼, 점진적인 마케팅 채널 확대에 나서겠다는 전략이다.

오마이걸은 지난 달 개최된 국제 게임 전시회 ‘지스타 2021’에서 ‘아기상어 버블퐁 프렌즈’ 게임의 이벤트 행사 공연에 참석한 바 있다. 시티랩스는 전 연령층을 대상으로 친숙함의 대명사로 자리한 오마이걸의 이미지가 ‘아기상어 버블퐁 프렌즈’ 게임 방향성과 부합해 마케팅 시너지를 극대화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

현재 오마이걸은 ‘아기상어 버블퐁 프렌즈’ 게임의 첫 번째 티저 촬영을 마치고, 오마이걸 버전으로 재해석 된 테마송과 전용 안무를 활용한 뮤직비디오(M/V) 제작에 돌입한 상태다.

시티랩스 조영중 대표이사는 “시티랩스의 두 번째 게임 퍼블리싱 사업으로 추진 중인 ‘아기상어 버블퐁 프렌즈’가 이번 ‘오마이걸’의 전속모델 계약 체결을 기점으로 대중들에게 한층 더 친숙한 이미지로 각인될 수 있도록, 다양한 사전 마케팅을 펼쳐갈 계획”이라며 “전 세계적으로 검증된 대작 IP를 기반삼아 제작돼 앞서 ‘지스타 2021’에서도 수많은 부스 방문객들을 대상으로 흥행 가능성을 높이 평가받은 만큼, 정식 론칭 시점까지 체계적인 국내외 시장 분석을 통해 차별적인 전략들을 준비해 갈 것”이라고 전했다.

‘아기상어 버블퐁 프렌즈’는 스마트스터디의 대표 IP인 ‘핑크퐁 아기상어’가 적용된 버블 슈터 기반의 캐주얼 퍼즐 장르 게임이다. 시티랩스는 지난 달, ‘아기상어 버블퐁 프렌즈’ 내 ‘핑크퐁 아기상어’의 IP 라이선스를 확보하고 있는 하루엔터테인먼트와 ‘아기상어 버블퐁 프렌즈’의 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결한 바 있다.

지난해 11월 전 세계 유튜브 최다 조회 영상 1위에 오른 ‘핑크퐁 아기상어 체조(Baby Shark Dance)’ 영상은, 올해 12월 현재 조회수 98억 건을 돌파하는 등 글로벌 신드롬을 이어가고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr