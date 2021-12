[클릭e종목]"포스코인터내셔널, 4분기 실적 기대치 상회 전망"

[아시아경제 송화정 기자]하나금융투자는 17일 포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 047050 | 코스피 증권정보 현재가 20,950 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 20,650 2021.12.17 07:59 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-10일포스코인터내셔널, 호주 세넥스에너지 주식 취득포스코인터내셔널, 美 리비안으로부터 세 번째 전기차 부품 수주 close 에 대해 올해 4분기 실적이 시장 전망치(컨센서스)를 웃돌 것으로 전망하고 투자의견 '매수'와 목표주가 30만원을 유지했다.

하나금융투자는 포스코인터내셔널의 4분기 매출액과 영업이익을 각각 8조9000억원, 1645억원으로 추정했다. 이는 전년 동기 대비 각각 58.1%, 88.4% 증가한 수치다. 유재선 하나금융투자 연구원은 "포스코인터내셔널의 4분기 실적은 컨센서스를 상회할 것"이라며 "철강 제품 판매량 감소를 철강 원료 판매 실적 증가로 만회했고 철강 제품 가격 하락에도 마진 안정화 기조가 지속될 것"이라고 설명했다.

미얀마 가스전 실적 회복과 호주 세넥스에너지 인수로 내년 유의미한 성장이 기대된다. 포스코인터내셔널은 지난 12일 세넥스에너지 주식 인수계약 및 핸콕과 세넥스에너지 인수를 위한 공동 투자계약을 체결했다고 밝혔다. 인수대금은 총 7709억원이며, 이 중 포스코인터내셔널이 50.1%를, 핸콕이 49.9%를 투자한다. 세넥스에너지는 호주 동부 육상 가스전 자산을 보유하고 있으며 매장량은 약 8020억 입방피트(802Bcf), 연간 생산실적은 19Bcf다. 유 연구원은 "세넥스에너지 지분 인수는 내년 1분기 마무리될 전망"이라며 "천연가스 가격 상승으로 실적 가시성이 높아지고 있어 연결로 인식되면 이인 성장에 기여할 것으로 기대된다"고 말했다. 이어 "중장기적으로 블루수소 생산 실증 및 상업화 역할을 수행할 수 있는 자산 인수인 동시에 지리적 이점을 활용해 그린수소 사업까지 확장이 가능하다는 점에서 긍정적으로 볼 필요가 있다"고 덧붙였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr