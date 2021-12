[아시아경제 박지환 기자] 참엔지니어링 참엔지니어링 009310 | 코스피 증권정보 현재가 1,220 전일대비 20 등락률 +1.67% 거래량 217,339 전일가 1,200 2021.12.13 11:55 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 참엔지니어링, 中업체와 116억원 규모 FPD장비 공급계약참엔지니어링, 26억원 상당 디스플레이 장비 中 공급 계약 close 은 13일 엘지디스플레이와 98억원 규모의 FPD장비 공급계약을 체결했다고 공시했다.

이번 계약은 지난해말 연결 기준 매출액의 5.79%에 해당한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr