"백신 맞기 싫어" 인공 피부로 허위 접종 시도한 이탈리아 50대 적발

이탈리아에서 인공 피부를 이용해 코로나19 백신 접종을 기피하려던 50대 남성이 적발됐다.

3일(현지 시각) 일간 코리에레 델라 세라 등 현지 언론에 따르면 이탈리아 북부 토리노 인근 마을 비엘라에 있는 한 백신접종 센터에서 50대 남성이 실리콘으로 제작된 인공 피부를 착용하고서 허위로 백신을 맞으려 한 일이 발생했다.

이 남성은 간단한 신원 확인을 거친 뒤 접종실 의자에 앉아 셔츠의 소매를 걷어 올렸다.

처음에는 간호사도 육안상 이상한 점을 눈치채지 못했던 것으로 전해졌다. 색깔과 모양이 실제 피부와 흡사했기 때문이다.

그러나 간호사는 주삿바늘이 들어갈 위치를 자세히 관찰하고 손으로 만져본 뒤 이상하다는 느낌이 들어 남성에게 셔츠를 벗을 것을 요구했다.

그러자 남성의 팔에서 실리콘으로 만든 인공 보철이 나왔다.

간호사는 '한번 눈감아 달라'는 남성의 부탁을 뿌리치고 책임자에게 이를 보고했다. 이 남성은 사기 혐의로 경찰에 입건된 상태다.

경찰은 이 남성이 면역 증명서인 '그린 패스'를 발급받기 위해 이러한 일을 저지른 것으로 보고 수사 중이다.

백신 패스라고도 불리는 그린 패스는 코로나19 백신을 맞았거나 검사를 통해 음성이 나온 사람, 바이러스에 감염됐다가 회복한 사람 등에게 발급하는 증명서다.

이탈리아에서는 위드 코로나 대책의 하나로 지난 8월 초 백신 패스를 처음 도입했으며 현재는 거의 모든 생활 영역에 적용되고 있다.

