코로나19 신규 확진 7일 연속 3000명 이상… 위중증 661명

[아시아경제 이춘희 기자] 30일 코로나19 신규 확진자가 3032명으로 7일 연속 3000명 이상 확진을 기록했다. 입원중 위중증 환자도 661명으로 또 다시 최다치를 기록하고 있다.

중앙방역대책본부는 이날 0시 기준 국내 코로나19 누적 확진자가 전날보다 3032명 늘어난 44만7230명이라고 밝혔다. 국내 발생 3003명, 해외 유입 29명이다. 주 평균 지역발생 신규확진자는 3729.3명으로 지속적 증가세를 보이고 있다.

지역별로는 서울 1176명, 인천 191명, 경기 907명 등 수도권이 2274명으로 75.7%의 비율을 차지했다.

비수도권 확진자는 총 729명이다. ▲부산 77명 ▲대구 77명 ▲광주 51명 ▲대전 41명 ▲울산 3명 ▲세종 22명 ▲강원 84명 ▲충북 59명 ▲충남 81명 ▲전북 50명 ▲전남 35명 ▲경북 68명 ▲경남 60명 ▲제주 21명 등이다.

해외유입 확진자 29명 가운데 8명은 검역 단계에서, 21명은 지역 사회에서 확인됐다.

입원중 위중증 환자는 661명으로 전날 대비 32명 증가하면서 또 최대치를 경신했다. 중환자 병상 가동률도 위험 수준이 유지되고 있다. 전날 오후 5시 기준 전국에 확보된 중환자 전담 병상 1154병상 중 78.5%인 906병상이 사용되고 있다. 특히 수도권은 서울 91.0%, 인천 83.5%, 경기 86.9%로 전체 714병상 중 88.5%(632병상)가 사용되고 있다. 환자 입·퇴원 등 과정에서 병상에 준비 작업 등이 필요한 점 등을 감안하면 사실상 '소진' 상태로 평가받는다. 수도권 위중증 환자를 충청·강원 등 인근 지역으로 이송하고 있지만 대전은 25병상이 모두 찼고, 충북 96.9%, 충남 94.7% 등 이들 지역 역시 병상이 다 찬 상태다.

사망자는 전날 44명이 늘며 총 누적 사망자는 3624명에 달했다. 이에 따른 치명률은 0.81% 수준까지 올라섰다.

코로나19 예방접종대응추진단에 따르면 전날 1차 신규 접종자는 3만1118명으로 현재까지 총 4254만4682명이 1차 접종을 받았다. 1차 접종자의 인구대비 접종률은 82.9%다. 18세 이상의 93.5%가 1차 접종을 마쳤다. 전날 접종 완료자는 10만6238명으로 총 4101만1415명이 접종을 마쳤다. 이에 따른 접종 완료자의 인구대비 접종률은 79.9%, 18세 이상은 91.4%다. 신규 추가접종자는 17만7325명으로 총 302만9224명이 추가접종을 마쳤다.

