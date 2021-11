[클릭 e종목]"신세계푸드, 내년에도 실적 개선 지속할 것"

하나금융투자 보고서

[아시아경제 이민지 기자] 하나금융투자는 30일 신세계푸드 신세계푸드 031440 | 코스피 증권정보 현재가 77,300 전일대비 3,600 등락률 -4.45% 거래량 11,826 전일가 80,900 2021.11.29 15:30 장중(20분지연) 관련기사 신세계푸드, 3분기 실적 개선세 지속…신사업 순항신세계푸드, 오는 9월6일 기업설명회 개최신세계푸드, 2분기 영업익 81억…전년비 234%↑ close 에 대해 투자의견 매수와 목표가 14만원을 유지했다. ‘노브랜드 버거’ 가맹 사업 확대 등으로 내년에도 실적 모멘텀이 이어질 수 있다는 판단에서다.

3분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 3432억원, 64억원으로 전년동기대비 각각 6.9%, 14.8% 성장했다. 3분기는 2분기 대비 영업 일수가 적어지면서 분기 대비 소폭 감소했지만 전년 대비로는 큰 폭의 성장세를 보였다. 외식 적자가 축소됐고 베이커리 제조 이익이 증가한 데 따른 것으로 분석된다. 노브랜드 버거 가맹점은 지난달 기준 100개를 돌파했고 연말엔 120개까지 확대될 것으로 분석된다.

심은주 하나금융투자 연구원은 “가맹 매출액이 견조하게 유지되면서 제조 매출도 동반 성장세를 보였는데 3분기 제조 매출액은 15.8% 증가했다”며 “베이커리는 새벽 배송을 연계시키면서 매출과 이익의 고른 성장세를 보이고 있다”고 분석했다. 한편 스타벅스 향 매출액은 3분기 누계 기준 전년동기대비 24.3% 성장한 것으로 나타났다.

신세계는 내년 노브랜드 버거 관련 로열티 수취와 제조 공장(햄버거빵, 패티, 양상추 등) 가동률 상승에 따른 이익 레버리지가 본격화될 것으로 분석된다. 이에 따라 노브랜드 버거 가맹 사업의 이익 기여도는 올해 10%에서 내년 26%까지 상승할 것으로 추정된다.

대체육 사업도 순항 중인 것으로 보인다. 지난 7월 스타벅스에 대체육 관련 샌드위치를 출시했으며 향후 햄과 소세지 등 포트폴리오 확대를 통해 B2C 채널로의 판매 영역을 넓혀 나갈 것으로 기대된다.

내년 회사의 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조4300억원, 356억원으로 전년동기대비 7.7% 36% 성장할 것으로 추정된다. 최저임금 인상과 코로나19에 기인해 부진했던 급식, 외식 등 기존 사업부는 자체 구조조정을 통해 유의미한 수익성 회복을 보여주고 있다. 심 연구원은 “노브랜드 버거 가맹 매출액이 견조하게 증가하면서 제조매출액과 수익성도 개선될 것”이라고 전했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr