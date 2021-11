[프로필] 신재호 LS엠트론 CEO 부사장

△ 1962년생 △ 서라벌고/서울대 경영학/同 대학원 경영학/美펜실베니아대 와튼 스쿨 MBA

△ 주요 경력

1986년 ㈜코오롱 입사

1995년 베인앤컴퍼니 컨설턴트

2001년 코오롱패션 쿠아 대표이사

2011년 ㈜코오롱 CMO(Chief Management Officer) 전무

2015년 코오롱인더스터리 경영진단실장 부사장

2018년 홈플러스 CFO

2019년 진켐 공동대표이사

2021년 LS엠트론 COO 부사장

2022년 LS엠트론 CEO 부사장

