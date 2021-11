신라대·부산세무고, 미래형 인재 양성 위한 업무협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 신라대학교가 부산 세무고등학교와 미래 유망산업을 이끌어갈 전문 인재 양성을 위해 업무 협약을 맺었다.

신라대와 부산 세무고는 지난 22일 오후 2시 김충석 총장과 조재형 교장이 업무 협약을 맺었다. 협약식에는 주요 인사가 참석했다.

협약은 올해 부산 세무와 반려동물과, 외식베이커리과, 카페 경영과 등을 신설해서 반려동물 학과, 식품 영양조리학부, 항공대학 등 미래 유망산업 중심대학으로 특성화하고 있는 신라대와 공동 발전하기 위해 마련됐다.

이번 협약을 통해 두 기관은 ▲ 학과별 학습 및 실무 중심 교육 지원 ▲ 진로 탐색을 위한 프로그램 운영 ▲ 진학 및 취업을 위한 비교과 활동 지원 ▲ 진학을 위한 교육과정 컨설팅 ▲ 학교시설 이용과 제반 사항 협조를 합의했다.

신라대는 53만평 캠퍼스 부지를 활용해 데이터 센터, 펫 콤플렉스 등 다양한 재정 확충 사업과 대학 특성화를 지속한다.

대학은 지역사회에 기반한 커뮤니버시티(Communiversity)로서 펫 페스티벌 개최, 펫 포탈 플랫폼 운영 등 지역사회와 대학이 상생하는 실질적인 협력을 강화할 예정이다.

