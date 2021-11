경상국립대 농업생명학과-쉘파 스페이스, 상호협력 협정 체결

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경상국립대학교 농업생명과학대학과 쉘파스페이스는 23일 오전 농업생명과학대학 학장실에서 상호협력 협정을 체결했다.

이날 협정식에는 경상국립대 농업생명과학대학 김철환 학장, 허호진 연구부학장, 함복숙 행정실장, 심상인 교수, 나채인 교수, 쉘파스페이스 윤좌문 대표, 문종혁 이사 등 7명이 참석했다.

이번 협약은 지역 농산업 전문가 역량강화 교육, 네트워크 활성화 및 현장 문제점 해결, 농산업 벤처 현장실습 교육 활성화, 글로벌 네트워크 사업 공동추진을 위한 기술개발 협력 및 맞춤형 전문인력 육성을 위해 마련됐다.

양 측은 이번 협정으로 기술개발과 산학 공동연구에 관한 정보교류, 시설·자원 등 공동 활용, 스마트팜 관련 기업의 현장 애로기술 개발 협력 및 자문, 기업수요에 맞춘 농산업 전문인력 양성 프로그램의 개발 및 운영과 관련한 기초를 다지기로 했다.

또 글로벌 네트워크 사업을 공동으로 추진하기 위해 농산업 인력 육성 및 해외 육성사업 수행에 필요한 제반 사항을 확인했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr