'제60회 경남도민체육대회' 26일 창원서 개막 … 무관중, 온택트 관람 진행

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남도민 화합의 장 '제60회 경상남도민체육대회'가 오는 26일부터 4일간 경남 창원시 창원스포츠파크 외 종목별 경기장에서 열린다.

경남 18개 시·군에서 6000여명이 참가하는 이번 대회는 29개 종목, 고등부 25개, 어르신부 4개로 구성해 진행된다.

애초 지난 5월 14일부터 4일간 개최 예정이었으나 코로나19 국면으로 거듭 연기하던 중, 최근 정부의 위드코로나 방침에 발맞춰 경남도민과 단계적 일상 회복을 함께하고자 축소된 규모로나마 대회 개최가 확정됐다.

대회는 무관중 경기로 31개소 경기장에서 진행된다. 공개행사 및 경기 시작이 48시간 내 PCR 검사 음성자만 출입이 가능하고, 경기 중 확진자 발생 시 해당 종목은 전면 중단된다.

또 경기장별 출입구 일원화 및 유증상자 격리 대기 장소 설치, 경기장 인근 거점 선별진료소 설치 운영하는 등 안전한 대회를 치르기 위한 만반의 준비를 하고 있다.

개회식은 무관중 온택트로 26일 오후 4시 30분 식전행사부터 LG헬로비전과 유튜브 '추천창원'을 통해 경남 전역 생중계된다. 사전신청 받은 400명에 한해서는 화상참여플랫폼 ZOOM으로도 참여한다.

지역 가수 유호, 인기가수 김혜연, 김재환, STAYC(스테이씨)의 축하공연도 만나볼 수 있다.

허성무 시장은 "이번 도민체전을 통해 선수들이 그동안 갈고닦은 기량 마음껏 발휘해 좋은 성적을 거두고, 창원에서 즐거운 추억 듬뿍 담아 가시기를 바란다"고 말했다.

