LH광주전남본부, 저소득가정 아동 영양지원 후원

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] LH 광주전남지역본부(본부장 이재로)는 저소득가정 아동 영양지원을 위해 굿네이버스 광주전남지역본부(본부장 배준열)에 950만원의 후원금을 전달했다고 23일 밝혔다.

이날 전달식은 이재로 LH 광주전남지역본부장, 배준열 굿네이버스 광주전남지역본부장, 최강님 지역아동센터 광주지원단장이 참석한 가운데 이루어졌다.

이번 후원금은 코로나19의 장기화로 균형있는 영양섭취가 어려운 저소득 가정 아동의 발달권 보장을 위하여 ‘우리가족 든든 도시락 사업’에 사용된다. 사업을 통해 광주광역시 LH임대주택에 거주하는 저소득 가정 50가구에 반찬 도시락 및 생활용품이 지원될 예정이다.

이재로 LH지역본부장은 “코로나19로 어려움을 겪고 있는 가정에 실질적인 도움이 될 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 지역사회 복지증진을 위한 사회공헌활동을 이어나가며 광주·전남지역 나눔 가치 실현에 앞장서겠다”고 밝혔다.

배준열 굿네이버스 광주전남지역본부장은 “위기가정아동의 발달권이 보호되기 위해서는 지역사회의 많은 관심이 필요하다”라며 “이번 기회로 LH광주전남지역본부와 함께 저소득 가정 아동의 발달권 보호를 위한 사업을 진행할 수 있어 기쁘다”고 말했다.

한편 LH 광주전남본부는 공공기관으로서 사회적책임을 다하고 소외된 이웃에게 따뜻한 희망을 전하기 위해 매년 지속적으로 사회공헌활동을 실시하고 있다.

