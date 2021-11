담양군, 민원 서류 발급 ‘지문인식 무인 발급기’ 이용하세요

담양읍사무소 ‘24시간 운영 무인민원발급기 옥외부스’ 설치





[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 군민들의 민원 서류 발급 편의를 위해 담양읍사무소 민원실 출입구에 언제든 이용이 가능한 무인민원발급기 옥외 부스를 설치했다고 23일 밝혔다.

이번 무인민원발급기는 비대면 사회로의 변화 대비와 담양읍 내 공동주택 아파트 입주 및 건립에 따른 민원의 증대가 예상됨에 따라 설치를 추진했다.

이번에 설치한 읍사무소 무인민원발급기는 청사 건물과 분리된 독립 부스 형태로, 휠체어를 이용하는 주민이 손쉽게 접근할 수 있는 경사로와 자동출입문을 설치했으며 내부에는 냉·난방기와 CCTV, 무인경비시스템을 갖췄다.

무인민원발급기에는 시각장애인용 키패드와 음성안내·점자라벨, 저시력자를 위한 화면확대기능, 청각장애인용 화면안내 등 장애인 접근성 편의 기능은 물론 모든 증명서의 신용카드 결제도 가능해 86종의 민원 서류를 발급받을 수 있다.

담양군은 현재 총 6대(군청, 고서면, 창평면, 대덕면, 수북면, 대전면)의 무인민원발급기를 운영하고 있으며, 내년 상반기에는 미설치된 읍·면 6개소와 담양읍 단위농협 1개소에도 무인민원발급기를 설치할 예정이다.

