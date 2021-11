문화재 VR, 애니메이션, 뮤지컬, 문화재 해설 토크 쇼 등



[아시아경제 라영철 기자] '2021 양주문화재야행(夜行)'이 다음 달 3일부터 12일까지 온라인으로 개최한다.

23일 양주시에 따르면, '양주문화재야행'은 '버들고을, 달빛에 물들다'를 부제로 조선시대 양주목의 중심지였던 양주관아의 가치와 의미를 재발견하는 역사 체험 행사다.

문화재 VR, 애니메이션, 뮤지컬, 문화재 해설 토크쇼, 양주시 특산물 판매, 문화재 사진전 등을 양주 문화재 야행 홈페이지와 양주시 유튜브 채널 '626년 양주' SNS를 통해 즐길 수 있다.

