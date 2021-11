이용섭 광주시장 "전두환 국가장 등 국가적 예우 반대한다"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이용섭 광주광역시장이 전두환씨의 사망과 관련해 “미완의 역사를 바로 세우기 위한 오월 광주의 당당한 발걸음은 멈춤 없이 계속될 것”이라고 강조했다.

이 시장은 23일 성명을 통해 “역사의 죄인 전두환이 사망했다. 오월 영령들과 민주시민들에게 끝내 사과 한마디 없이 5·18 진실에 대해 굳게 입을 닫은 채 생을 마감했다”고 말했다.

이어 “반성과 사과 없는 죽음에 광주시민은 울분과 분노가 앞선다”면서 “40여 년을 피 맺힌 한으로 살아온 오월 가족들, 진정한 사죄와 진상규명을 통해 오월의 역사를 바로 세워야 한다고 외쳤던 민주시민들을 외면한 채 역사의 뒤안길로 사라진 고인에 대해 강한 유감을 표한다”고 밝혔다.

또 “죽음이 결코 면죄부가 될 수는 없다. 국가 지도자들의 역사적 책임은 생사를 초월하여 영원하기 때문이다”면서 “전두환이 역사와 국민에게 지은 무거운 죄는 죽어서도 벗어날 수 없고 역사에 그 죄상을 영원히 기록하여 후손만대에 교훈이 되도록 해야 한다”고 주장했다.

더불어 “민주주의를 말살하고 국가와 국민에 반역한 전두환에게는 어떠한 애도도 적절치 않다”며 “150만 광주시민은 전두환의 국가장 등 어떠한 국가적 예우도 반대 입장임을 분명히 밝힌다”고 강조했다.

