[아시아경제 공병선 기자] 한국거래소와 코스닥협회는 오는 25일 코스닥 상장기업의 임직원을 대상으로 ‘코스닥 상장기업의 ESG(환경·사회·지배구조) 이해와 대응전략’ 설명회를 개최한다고 23일 밝혔다.

이번 설명회는 지난 3일 한국거래소와 코스닥협회가 체결한 ‘코스닥시장의 ESG 경영환경 조성을 위한 업무협약’의 일환으로 진행된다. 코스닥 상장기업의 ESG 경영환경 기반 조성을 촉진하고 코스닥 상장기업이 ESG에 선제적으로 대응할 수 있도록 하는 게 설명회의 목적이다.

이번 설명회는 ESG에 대한 이해와 평가사의 평가방법 및 체계, 중소·중견기업의 ESG 대응, 수출기업의 ESG 위기와 기회 등의 주제로 구성돼 있다. 현장 설명회는 한국거래소 여의도 사옥 1층에서 열리며 유튜브로도 시청 가능하다.

