도로 한복판서 불타는 차량, ‘시민영웅’들이 몰려왔다

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 차는 불타오르는데 시민들은 불 쪽으로 몰려들었다. 언제 폭발할지도 모르는데 차 속에 사람이 있다는 생각밖에 안 했다.

지난 21일 오후 5시 40분부터 일어난 ‘기적’이다. 영웅들이 도로 한복판으로 쏟아져 들어왔다. 경찰은 그들을 ‘시민영웅’이라고 말했다.

부산 경찰에 따르면 그날 부산 중구 영주터널 입구에서 달리던 승용차가 중앙분리대 가드레일을 충격했다.

운전자와 동승자 등 2명은 사고 충격으로 잠시 의식을 잃었다.

차량은 불이 타기 시작했다.

현장을 지나던 택시기사 김 모씨가 먼저 멈췄다. 현장을 확인하면서 의식을 잃은 운전자를 발견했다.

김 씨는 구조를 위해 차량 문을 열려고 했지만 사고 충격으로 문이 열리지 않았다.

차량 유리창을 깨고 고장 난 문을 열고 운전자를 구조하기 시작했다.

사고현장으로 몰려든 많은 시민이 그를 도왔다.

사다리차 기사인 한 모씨는 차량에 비치된 공구를 이용해 불타는 차량 유리창을 깨고 운전자를 밖으로 구조하는 데 손을 보탰다.

퀵서비스 기사인 손 모씨는 구조된 운전자에게 심폐소생술을 했다.

시민 박 모씨는 119에 신고를 하고 동승자 구조에 뛰어들었다.

영주터널 관리직원 김 모, 조 모씨도 터널 주변에 비치된 소화기를 들고 차량 화재를 진화했다. 보조석에 있던 동승자를 구하는 시민의 손길에 함께 했다.

이름을 알 수 없는 많은 시민이 운전자 구조와 주변 차량 통제, 사고 잔해물 처리를 도왔다.

경찰은 “시민의 도움으로 운전자와 동승자 2명이 무사히 구조돼 병원에서 치료받고 있다”고 알려줬다.

경찰은 화재로 인한 차량 폭발이 우려되는 위급한 현장에서 자신의 안전보다 생명구조에 앞장선 6명의 시민과 이름 모를 시민들이 진정한 영웅이라고 말해줬다.

부산경찰은 6명의 시민과 현장에서 구조활동에 도움을 준 시민을 찾아 감사장을 전하기로 결정했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr