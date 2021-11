부경대, 제30회 학생선박설계콘테스트 ‘최우수상’

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 국립부경대학교 조선·해양 시스템공학과 ‘ARRA’ 팀이 제30회 학생 선박설계콘테스트에서 1등 상인 최우수상을 받았다.

팀은 대한조선학회가 주최한 이번 대회에서 ‘63000DWT급 bulk Carrier(벌크선)’를 설계하는 지정과제 부문에 출전해 전국 대학 가운데 가장 우수한 역량을 인정받았다.

이들은 벌크선이 유럽 ECA 지역을 지날 때 탄소 배출량을 감소시키고 에너지효율설계지수(EEDI)를 만족시키기 위해 LNG 연료가스 공급 시스템 등 제반 시스템을 설치하도록 설계했다.

이들이 설계한 선박은 에너지 절감장치(ESD)를 설치해 2025년부터 시행되는 에너지효율지수 3단계(EEDI Phase 3)까지 만족시킨다. 선박을 인도한 뒤에도 출력제한이나 개조 등의 과정을 생략할 수 있어 선주 관점에서 경제적이라는 평가를 받았다.

이들은 콘테스트의 자유 과제에도 출전해 ‘자율운항이 가능한 스마트 선박 설계’로 2등 상인 우수상을 받았다.

이들은 선원 없이 운항 시스템을 원격 혹은 자율 운영할 수 있는 시스템을 구성하고, 상황별로 관제센터나 인공지능이 어떻게 인지하고 판단, 제어하는지에 대한 대형선 자율운항 시스템을 설계했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr