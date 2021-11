문화재청은 경북 유형문화재 '경주 구황동 당간지주(慶州 九黃洞 幢竿支柱)'를 '경주 분황사 당간지주'로 이름을 바꿔 국가지정문화재 보물로 지정했다고 23일 전했다. 분황사 입구 남쪽과 황룡사 사이에 세워진 당간지주다. 분황사에서 사용하기 위해 세워졌다고 추정된다. 당간지주란 사찰 입구에 깃발을 걸기 위해 마련하는 지지대다. 경주 구황동 당간지주는 통일신라 시대에 제작됐다. 경주 지역 주요 사찰의 그것과 조영 기법과 양식이 유사하고, 유일하게 귀부형 간대석이 남아 보물 가치가 충분하다고 평가됐다.

