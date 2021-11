美 한미일 협력 중요성 강조…韓日, 서울서 국장급 협의

[아시아경제 이지은 기자] 일본이 독도를 이유로 한미일 공동회견을 무산시키는 등 한일 관계가 평행선을 그리는 가운데, 미국이 대중·대북 대응 등을 언급하며 한미일 협력 중요성을 강조했다. 이에 앞서 22일에는 한일간 예고에 없던 '깜짝' 국장급 협의가 열리는 등 여전히 한일간 대화의 끈을 놓지 않은 모양새다.

네드 프라이스 미 국무부 대변인은 22일(현지시간) 브리핑에서 '일본의 회견 불참'에 대한 질문에 대해 자유롭고 개방적인 인도태평양과 북한, 기후변화, 경제적 번영 등을 공동 이익 분야로 제시하며 "우리가 깊은 3자 관계를 갖고 있다면 성취하려는 모든 것들에 있어 더 성공적일 것"이라며 이같이 답했다.

'자유롭고 개방적인 인도태평양'은 미국이 중국의 영향력 확대를 견제할 때 쓰는 용어로, 대중·대북 대응에 있어 한·미·일 공조가 중요하다는 점을 강조한 셈이다.

프라이스 대변인은 "3자 회담은 아주 건설적이었고 3국이 의견을 교환하고 공동의 우려 분야를 논의하며 공통의 목표를 논의할 기회이자 좋은 만남이었다"고 덧붙였고, 일본의 회견 불참에 대한 직접적 입장은 내놓지 않았다.

미국이 강력한 한미일 공조 의지를 보이면서, 한일관계 악화 속에서도 양국간 협의는 이어지는 모양새다. 외교부는 지난 22일 오후 서울 외교부 청사에서 이상렬 외교부 아태국장과 후나코시 다케히로 일본 외무성 아시아대양주 국장간 협의가 진행됐다고 밝혔다.

이번 협의는 지난 9월 도쿄에서 만난 지 2개월여 만으로, 기시다 후미오 내각 출범 이후로는 처음이다. 단 이번 협의에서도 한일은 평행선을 그렸다. 이 국장은 강제징용 및 일본군 위안부 피해자 문제에 대한 정부 입장을 설명하고, 일본 수출규제와 후쿠시마 원전 오염수 처리 문제 등에 대한 우리 측의 우려를 전달했다. 이에 대해 후나코시 국장은 일본 정부 입장을 설명했다. 독도 문제도 언급됐다. 후나코시 국장이 독도에 대한 일본 측 입장을 전달했고, 이 국장은 어떤 주장도 수용할 수 없음을 밝혔다.

양국간 협의가 지속적으로 이어짐에 따라 내달 10~12일 영국에서 열릴 주요7개국(G7) 외교·개발장관 회의에서 정의용 외교부 장관과 하야시 요시마사 일본 외무상이 첫 만남을 가질지도 주목된다. 정 장관은 지난 11일 하야시 외무상에게 취임 축하서한을 보냈지만 아직 통화를 한 적은 없다.

