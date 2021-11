‘5승 챔프’ 고진영 "슬럼프 딛고 최강자 등극"

시즌 초 부진에 도쿄올림픽 메달 불발, '훈련 매진' 최종전 우승 등 후반기 대반전 "아직 부족한 점 많다"

[아시아경제 노우래 기자] "‘골프 사춘기’였던 것 같아요."

고진영(26)의 고백이다. 지난 7월 초 VOA클래식에서 뒤늦게 첫 승을 신고한 직후 "골프에 대한 회의감도 들었다"고 했다. 지난해 12월 CME그룹 투어챔피언십에서 우승, 4개 대회에만 출전하고도 2020시즌 상금왕을 차지했다. 세계랭킹 1위로 시작했지만 좀처럼 우승을 하지 못했다. 3월 초 드라이브온챔피언십 땐 ‘컷 오프’가 됐다. 시즌 초반 슬럼프 기미를 보였다.

그쯤 조모상으로 힘겨운 시기를 보냈다. 코로나19 격리 탓에 귀국하지 못하면서 할머니의 마지막 모습을 지키지 못했다. "미국에서 대회를 준비하면서 너무 우느라 하루 3∼4시간밖에 못 잤다"며 "‘할머니가 돌아가셨는데, 여기서 뭐 하고 있는 건가’라는 생각이 들었다"고 떠올렸다. 심적으로 흔들리던 시기에 연습에 집중하며 골프에 대한 열정을 되살렸고, VOA클래식에서 우승 가뭄에서 벗어났다.

시즌 첫 승으로 어느 정도는 극복했으나 넬리 코다(미국)라는 벽이 등장했다. 세계랭킹 1위도 내줬고, 금메달 기대를 모으며 출전한 8월 도쿄올림픽에서도 만족스러운 결과를 내지 못했다. 공동 9위다. 당시 코다의 상승세를 평가하며 "저도 근성이 더 올라오는 계기가 됐다"고 전했다. 이후 한 달가량 한국에서 시간을 보내며 훈련에 매진했다. 이시우 코치와 연습하고 퍼터도 바꾸는 등 노력을 아끼지 않았다.

올림픽 이후 처음 나선 대회인 9월 중순 캄비아 포틀랜드클래식에서 곧장 정상에 오르며 화려한 부활 신호탄을 쐈다. 10월 파운더스컵에서 ‘와이어 투 와이어’ 우승을 작성했고, 14라운드 연속 60대 타수를 써내 ‘전설’ 안니카 소렌스탐(스웨덴)과 어깨를 나란히 했다. 같은 달 BMW레이디스에선 ‘한국 선수 LPGA투어 통산 200승’이라는 금자탑을 쌓았다.

시즌 4승째를 올리며 세계랭킹 1위 자리도 되찾았다. 얼마 지나지 않아 코다에게 다시 ‘넘버 1’ 자리를 내줬지만 지난 22일 막을 내린 최종전 CME그룹 투어챔피언십에서 올해 LPGA투어 최다승에 해당하는 5승과 함께 많은 것을 얻었다. 올해의 선수와 상금 타이틀까지 휩쓸며 최강자의 자리를 굳건히 했다. "코다보다 운이 좋았다"며 "아직 부족한 것이 많다"고 자세를 낮췄다.

