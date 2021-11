[아시아경제 지연진 기자] 셀리드 셀리드 299660 | 코스닥 증권정보 현재가 63,900 전일대비 500 등락률 -0.78% 거래량 231,686 전일가 64,400 2021.11.12 14:44 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제질병청, 내년 예산 5조1362억… 83%가 코로나19 대응 투입셀리드, 바이넥스와 코로나19 백신 CMO 계약 체결 close 는 식품의약품안전처에 코로나19 예방백신(AdCLD-CoV19-1)의 제2b/3상 임상시험 계획을 신청했다고 12일 공시했다.

