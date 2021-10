진도군 ‘맘 편한 임신 원스톱 통합제공 서비스’ 실시

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 진도군이 임산부 편의를 위한 ‘맘 편한 임신 원스톱 서비스’를 실시하고 있어 이목이 쏠리고 있다.

19일 군에 따르면 ‘맘 편한 임신’ 통합제공 서비스는 각종 임신 지원 서비스를 한 번에 안내받고 통합 신청까지 할 수 있으며, 개인별 맞춤 서비스 안내를 통한 임산부의 서비스 이용 편의성을 갖췄다.

통합신청 가능한 임신 지원 서비스는 임신·출산진료비, 산모·신생아 건강관리, 청소년 산모 임신·출산 의료비 지원 등이다.

또 엽산제·철분제 제공, 모자보건 수첩 발급, 맘 편한 KTX 특실 할인 등이 있으며 엽산제와 철분제, 표준 모자 보건 수첩은 택배 신청도 가능하다.

진도군 보건소 관계자는 “이 서비스를 통해 제공되는 임신 지원 서비스를 한 번에 안내받고, 통합 신청할 수 있다”며 “임산부들의 서비스 이용의 접근성과 편의성이 증대될 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

‘맘 편한 임신’ 통합제공 서비스를 원하는 임산부는 관할 보건소와 읍·면사무소를 방문해 신청하거나 정부24 홈페이지를 통해 온라인으로 신청할 수 있다. 문의는 진도군 보건소 모자보건팀으로 하면 된다.

