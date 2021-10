신한퓨처스랩, 아시아에프앤아이와 '프롭테크 게임체인저' 1기 개최

[아시아경제 이광호 기자]신한금융그룹은 12일 아시아에프앤아이와 함께 오픈이노베이션 공모전 '프롭테크 게임체인저' 1기를 개최한다고 밝혔다.

신한금융과 아시아에프앤아이는 이번 공모전을 통해 프롭테크 영역에서 유니콘으로 성장할 스타트업을 발굴하고 향후 투자, 육성 및 미래사업을 위해 함께 협력할 계획이다.

이번 공모전은 프롭테크 영역에서 혁신적인 기술, 아이디어, 실행력을 보유한 스타트업 및 예비창업자 모두 지원 가능하며 모집기간은 이날부터 다음달 8일까지다.

프롭테크 게임체인저 공모전에 선발된 기업은 총 상금 5000만원 및 최대 10억원의 투자, 1년간 전용 사무공간 제공, 신한퓨처스랩 8기 선발 등 스케일업을 위한 다양한 지원을 받는다.

이성용 신한퓨처스랩 랩장(신한DS 사장)은 "퓨처스랩이 그간 축적한 스타트업 육성 경험과 노하우를 제공하고 아시아에프앤아이와 함께 프롭테크 게임체인저로 선발된 스타트업의 성장을 위한 다양한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

