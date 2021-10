경남교육청, IT교육 전수로 베트남 정보 선도교원 양성

경남형 IT교육 전수로 베트남 정보 선도교원 양성

2021 교류협력국 교원 대상 교육정보화 원격연수 실시

[아시아경제 영남취재본부 강새롬 기자] 경상남도교육청은 9일부터 24일까지 베트남 교원 50명을 대상으로 교육정보화 원격연수를 시행한다.

이번 연수는 e-러닝 세계화와 글로벌 지식정보 격차 해소를 위해 경남형 IT 교육 및 소프트웨어(SW) 교육 방법을 베트남 교원에게 전수한다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화에 따라 교원 초청 연수 대신 원격연수로 진행한다.

강사는 김권수 안계초 교사를 비롯한 도내 초·중학교 교사로 구성돼 ‘경남 이러닝 세계화 교사단(경남 LEAD)’이며, 강사들과 일대일로 매칭된 4명의 베트남어 통역사가 연수의 이해도를 높인다.

경남교육청 박종훈 교육감은 “감염병의 세계적인 확산으로 상호 방문은 잠시 멈췄지만, 그동안 쌓아 온 우정과 신뢰는 앞으로도 변함없을 것이다”며 “이번 연수가 국제교류 협력사업의 지속적인 발전과 새로운 도약을 만드는 기회가 되리라 생각한다”고 말했다.

뿌띠뚜아잉(Vu Thi Tu Anh) 베트남 교육훈련부 부국장은 “본 연수는 해마다 베트남 교원들의 기대가 높다”며 “아낌없는 지원에 진심으로 감사하고, 지속적인 교류 협력으로 우호 관계가 더 돈독해지길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 강새롬 기자 renewed@asiae.co.kr