코로나19 백신 1차접종 4000만명 돌파…접종시작 228일째(상보)

국내에서 코로나19 백신을 1회 이상 접종한 사람이 4000만명을 돌파했다.

코로나19 예방접종대응추진단은 11일 코로나19 백신 1회 이상 접종자를 잠정 집계한 결과 이날 오후 4시 기준 4000만명을 넘어섰다고 밝혔다. 이는 지난 2월26일 예방접종을 시작한 이후 228일째다.

누적 1차 접종자는 4000만6549명으로 전 국민의 77.9%, 18세 이상 인구의 90.6%에 해당다. 접종 완료자는 3058만210명으로 총 인구의 59.6%를 차지했다.

추진단은 "국민들의 높은 관심과 적극적인 참여 덕분에 단계적 일상회복으로 조금씩 나아가고 있다"며 "참여해주신 국민 여러분께 감사드리며, 백신 생산·배송을 위해 밤낮없이 힘써주고 계신 지원업무 종사자, 연휴 중에도 예방접종에 헌신하고 계신 의료진을 비롯한 모든 관계자 분들에게도 감사드린다"고 전했다.

이어 "정부는 마지막까지 접종을 희망하는 분들이 안전하고 편리하게 접종받으실 수 있도록 준비하겠다"며 "특히 오늘부터는 사전예약 없이도 의료기관에 방문하면 의료기관이 보유 중인 메신저리보핵산(mRNA) 백신으로 당일 접종이 가능한 만큼 미접종자 분들께서는 본인과 가족의 건강과 지역사회의 안전을 위해 꼭 접종해달라"고 당부했다.

