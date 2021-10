경찰, '유동규에 8억 전달' 토목업체 대표 소환조사

[아시아경제 김대현 기자] 경기 성남시 대장동 개발사업 특혜 의혹을 수사 중인 경기남부경찰청 전담수사팀이 토목사업권 수주 대가로 개발사업 관계자들에게 금품을 전달한 토목건설 업체 대표를 소환조사했다.

11일 오전 토목건설 업체 대표 나모씨는 전담수사팀에 참고인 신분으로 조사를 받았다. 나씨는 2014~2015년 대장동 개발사업의 분양 대행을 맡은 업체 대표 이모씨에게 토목사업권 수주를 청탁하면서 20억원을 건넨 것으로 파악됐다.

이씨는 박영수 전 특별검사와 먼 친척 관계로 박 전 특검은 이씨가 대표이사로 재직했던 한 코스닥 상장업체에 2014년 1월 사외이사로 한달간 재직했다. 그의 아들은 이씨가 운영한 또 다른 회사에서 2015년 11월부터 3개월간 근무했다.

나씨는 하지만 토목사업권을 결국 따내지 못했고, 이씨에게 돈을 돌려달라고 요구했다. 이씨는 대장동 개발사업 투자사인 화천대유자산관리(화천대유) 대주주 김만배 씨로부터 100억원을 받아 나씨에게 해당 금액을 돌려준 것으로 전해졌다. 나씨는 최근에는 뇌물·배임 등 혐의로 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 구속될 당시 영장에 이름을 올렸다.

영장엔 유 전 본부장이 김씨와 위례신도시 민간사업자 정재창씨로부터 각각 5억원과 3억원을 받은 혐의, 그리고 나씨로부터 8억3000만원을 받은 혐의가 기재됐다.

경찰은 이날 나씨를 상대로 유 전 본부장에게 돈을 건넨 경위, 분양대행업체 대표 이씨와 금품을 주고받은 구체적인 과정 등에 대해 캐물은 것으로 전해졌다. 분양대행업체 대표 이씨에 대한 소환조사는 지난 8일 이뤄졌다.

같은 날 화천대유의 자회사 천화동인 1호 이한성 대표와 화천대유에서 퇴직금 50억원을 받은 곽상도 무소속 의원 아들도 조사를 받았는데 경찰은 이번 한글날 연휴에 이들로부터 받은 진술을 집중적으로 분석했다.

경찰 관계자는 "조사 대상자의 구체적인 신원 등에 대해서는 수사가 진행 중이라 명확히 밝힐 수 없다"면서 "의혹이 제기된 인물에 대해서는 지위고하를 막론하고 절차에 따라 엄정히 수사할 방침"이라고 말했다.

