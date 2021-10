김형모 함평군의회 의장 ‘지방의정봉사상’ 수상

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 김형모 함평군의회 의장은 지난 8일 시·군의회의장협의회에서 수여하는 ‘의정 봉사상’을 수상했다고 11일 밝혔다.

의정 봉사상은 지방의회 30주년을 맞아 적극적인 의정 활동을 통해 지역발전을 이끌며 주민을 위해 헌신·봉사하는 의원에게 수여되는 상이다.

김 의장은 제8대 후반기 함평군의회 의장직을 수행하면서 군민화합과 군정 발전에 중점을 두고, 함평군의 발전을 위해 적극적인 의정 활동을 펼쳐왔다.

또 ‘함평군 전기통신금융사기 피해방지 지원조례안’과 ‘함평군 소셜네트워크 서비스 관리 및 운영조례안’ 등 다수의 법안을 발의하며 군민 삶의 질을 향상을 위한 기반을 마련하는데 앞장서 왔다.

김형모 의장은 “군민들께서 우리 의회를 믿고 성원해주셔서 매우 감사드린다”며 “남은 임기 동안 초심을 잃지 않고 동료 의원님들과 함께 더욱 열심히 의정 활동에 임하겠다”고 수상소감을 밝혔다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr