'화천대유 대주주' 김만배 검찰 출석… "수사 성실 협조"(2보)

[아시아경제 조성필 기자] 화천대유 대주주 김만배씨가 11일 피의자 신분으로 검찰에 출석했다.

김씨는 이날 오전 9시45분께 대장동 개발 사업 의혹 관련 조사를 받기 위해 서울 서초구 서울중앙지검에 출석했다. 그는 대기하던 취재진에 "소동을 일으켜 매우 송구스럽다"며 "수사에 성실히 협조하겠다"고 했다. 김씨는 자신이 천화동인 1호 실소유주라면서도 "제기된 여러 의혹은 의도적으로 편집한 녹취록 탓"이라고 주장했다. 그러면서 "불법적인 자금이 거래된 적이 없다"며 "검찰이 자금 입·출금 내역을 철저히 수사하면 현재 제기된 의혹의 많은 부분이 해소될 것"이라고 말했다.

김씨가 언급한 녹취록은 천화동인 5호 소유주 정영학 회계사가 앞선 검찰 조사에서 제출한 것이다. 녹취록에는 김씨 측 로비 자금이 350억원에 이르고 성남시 의원들 등에게 수십억원을 건넸다는 내용이 담겼다. 김씨 측은 "그동안 녹취록 내용이 투자자들간 이익 배분 과정에서 예상비용을 부풀려 주장한 것으로 사실이 아니다"라고 해명해 왔다. 서울중앙지검 전담수사팀(팀장 김태훈 차장검사)은 이날 김씨를 상대로 이 같은 정관계 금품 로비 의혹에 대해 집중 추궁할 것으로 보인다.

