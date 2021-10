[아시아경제 이선애 기자] 엑세스바이오는 의료기기 유통업체 Intrivo Diagnostics와 코로나19 항원진단키트 공급계약을 체결했다고 8일 공시했다.

계약금액은 220억원으로 지난해 매출액 대비 18.07%다.

